Stall in Flammen: Großeinsatz in Fürstenfeld

Löschroboter im Einsatz

Mit dem Roboter LUF 60 konnte der brennende Stall von den Einsatzkräften gezielt gelöscht werden. Im weiteren Einsatzverlauf wurde mittels Teleskoplader und Radlader das Stroh aus dem Stall gebracht und ebenfalls gelöscht. Um an alle Glutnester zu gelangen, wurden mittels Ladekran und Greifer weitere Teile des Stalls abgetragen.

Ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus konnte mit großer Anstrengung verhindert werden. Insgesamt waren laut Polizei 14 Feuerwehren aus der Steiermark und dem Burgenland mit rund 180 Kräften im Einsatz. Samstagvormittag wurden noch Nachlöscharbeiten verrichtet. Die Brandursache und die Schadenshöhe sind noch Gegenstand der Ermittlungen.