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Mikl-Leitner to Vienna:

“There’s definitely no more money for non-resident patients”

Nachrichten
21.03.2026 06:45
Lower Austria Governor Johanna Mikl-Leitner in her Vienna office at the Palais Niederösterreich
Lower Austria Governor Johanna Mikl-Leitner in her Vienna office at the Palais Niederösterreich(Bild: Imre Antal)
Porträt von Michael Pommer
Porträt von Lukas Lusetzky
Von Michael Pommer und Lukas Lusetzky

Lower Austria’s Governor Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) in an interview with “Krone” on the top health issue: How to deal with out-of-state patients who are turned away from Vienna’s hospitals? The Lower Austrian leader does not hold back on criticism and accuses Vienna of terminating contracts. There is bad news for the sick...

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“Krone”: Governor, you have announced a major austerity package for Lower Austria. The goal is to save 380 million euros in 2027 and 2028. What is the financial direction of this plan? And where will we feel the impact of these cuts?

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