„Eid Mubarak“: Tausende Gläubige feiern Zuckerfest

Geschenke und Almosen

Nur Kinder erhalten zum Fest Geschenke wie Süßigkeiten, Spielzeug oder Geld. Zudem ist die Zakat al-Fitr, eine besondere Almosenabgabe, ein zentraler Bestandteil von Eid al-Fitr. Sie wird als Geld- oder Lebensmittelspende an Bedürftige in der Gemeinde oder in ärmeren Ländern wie Syrien und Jemen gegeben, sodass auch sie das Fest feiern können. Spendenboxen stehen in Moscheen bereit; die Abgabe muss bis spätestens einen Tag vor Eid al-Fitr erfolgen.