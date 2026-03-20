„Eid Mubarak“: Tausende Gläubige feiern Zuckerfest

Der Fastenmonat Ramadan ist vorbei, und in Österreich beginnen die Feierlichkeiten: Muslime im ganzen Land begrüßen das Fest des Fastenbrechens, Eid al-Fitr, das mit Gebeten, Süßigkeiten und Familienbesuchen begangen wird. Doch wie genau läuft das Fest ab, warum nennen viele es Zuckerfest, und welche Rolle spielt die Almosenabgabe Zakat al-Fitr?
Eid al-Fitr markiert das Ende des Ramadan, des heiligen Fastenmonats im Islam. In der arabischen Welt heißt das Fest „Eid al-Fitr“, türkisch „Ramazan Bayrami“. Umgangssprachlich wird es in deutschsprachigen Ländern oft Zuckerfest genannt, weil Kinder Süßigkeiten geschenkt bekommen.
Eid al-Fitr gehört neben dem Opferfest (Eid al-Adha) zu den zentralen Feierlichkeiten des Islam und ist vergleichbar mit Weihnachten im christlichen Brauchtum: Familien kommen zusammen, besuchen Verwandte und feiern gemeinsam.
So wird das Fest begangen
Traditionell beginnt Eid al-Fitr am Morgen nach dem letzten Fastenbrechen mit dem Salat al-Eid, einem Festgebet in Moscheen oder im Freien. Gläubige tragen festliche Kleidung, Kinder werden oft extra für den Tag neu eingekleidet. In Wien kamen beispielsweise tausende Menschen im Islamischen Zentrum Wien im 21. Bezirk zusammen, um gemeinsam zu beten.
„Wie ein Neuanfang“
Nach dem Gebet besuchen Familien Verwandte, es gibt Tee, Gebäck und festliche Mahlzeiten. „Es ist wie ein Neuanfang“, erklärt etwa Mimoun Mokhtari, Landesmigrationsbeauftragter aus Rheinhessen gegenüber dem SWR. Besonders am ersten Tag des dreitägigen Festes treffen sich die Familien zum großen Abendessen.
In islamisch geprägten Ländern bleiben an diesen Tagen Schulen und Ämter geschlossen. In Österreich ist Eid al-Fitr hingegen kein gesetzlicher Feiertag. Schülerinnen und Schüler können jedoch auf Antrag vom Unterricht befreit werden.
Geschenke und Almosen
Nur Kinder erhalten zum Fest Geschenke wie Süßigkeiten, Spielzeug oder Geld. Zudem ist die Zakat al-Fitr, eine besondere Almosenabgabe, ein zentraler Bestandteil von Eid al-Fitr. Sie wird als Geld- oder Lebensmittelspende an Bedürftige in der Gemeinde oder in ärmeren Ländern wie Syrien und Jemen gegeben, sodass auch sie das Fest feiern können. Spendenboxen stehen in Moscheen bereit; die Abgabe muss bis spätestens einen Tag vor Eid al-Fitr erfolgen.
Werte über die religiöse Praxis hinaus geteilt
Muslime grüßen sich traditionell mit „Eid Mubarak“, was so viel wie „Gesegnetes Fest“ bedeutet. Eine längere Version lautet: „Eid mubarak taqabbal allahu minna wa minkum“ – „Gesegnetes Fest. Möge Allah das Fasten und die Anbetung von mir und euch annehmen.“ Türkischsprachige Muslime verwenden oft den Gruß „Bayram mübarek olsun“.
In Österreich dauert Eid al-Fitr offiziell drei Tage (20.-22. März 2026). Die Feier steht für Dankbarkeit, Gemeinschaft, Vergebung und Solidarität mit Bedürftigen – Werte, die über die religiöse Praxis hinaus von vielen Menschen im Land geteilt werden.
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