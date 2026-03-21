Grauer Star: 11.500 Steirer warten auf Operation

„Ich habe der Frau gesagt, bis Dezember könnte ich schon blind sein!“ Eine „Krone“-Leserin schilderte in einem Brief kürzlich ihre Verzweiflung. Nach einem Haus- und zwei Augenarzt-Besuchen sollte sie bei der Augenklinik einen Termin bekommen – und zwar am 17. Dezember 2026. „Ich dachte, ich habe mich verhört“, schreibt die Grazerin.