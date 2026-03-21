Grauer Star: 11.500 Steirer warten auf Operation

Ein Millionen-Projekt für OPs hat die Wartelisten für Grauer-Star-Operationen in der Steiermark zwar verringert, doch immer noch müssen Patienten im Schnitt mehr als ein Jahr Geduld mitbringen.
„Ich habe der Frau gesagt, bis Dezember könnte ich schon blind sein!“ Eine „Krone“-Leserin schilderte in einem Brief kürzlich ihre Verzweiflung. Nach einem Haus- und zwei Augenarzt-Besuchen sollte sie bei der Augenklinik einen Termin bekommen – und zwar am 17. Dezember 2026. „Ich dachte, ich habe mich verhört“, schreibt die Grazerin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.