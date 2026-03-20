Nach der Pause ging Salzburger Klubs die Luft aus

Nach der Derbyniederlage gegen die Austria vor einer Woche war für Liefering der 2. Liga gegen Hertha Wels Wiedergutmachung angesagt. Das Duell mit den Oberösterreichern begann für die Jungbullen auch sehr gut. Enrique Aguilar tankte sich auf der linken Seite durch und wurde dann erst im Strafraum gehalten und zu Fall gebracht. Den daraus entstandenen Elfmeter verwandelte Kapitän Phillip Verhounig (7.). Aguilar war es auch, der nach 26 Minuten kurz vorm Sechzehner einfach mal abzog und ins lange Eck traf. Kurz vor der Pause gab es den zweiten Strafstoß der Partie. Nach Foul von Valentin Zabransky für die Gäste. Albin Gashi (43.) trat an und verkürzte auf 1:2.