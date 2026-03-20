Nach der Pause ging Salzburger Klubs die Luft aus

Sowohl Liefering als auch Austria Salzburg brachten ihre Führung in der 2. Liga nicht über die Zeit. Während die Violetten in St. Pölten mit einem Tor führten, gaben die Jungbullen gegen Hertha Wels sogar eine 2:0-Führung aus der Hand . . .
Nach der Derbyniederlage gegen die Austria vor einer Woche war für Liefering der 2. Liga gegen Hertha Wels Wiedergutmachung angesagt. Das Duell mit den Oberösterreichern begann für die Jungbullen auch sehr gut. Enrique Aguilar tankte sich auf der linken Seite durch und wurde dann erst im Strafraum gehalten und zu Fall gebracht. Den daraus entstandenen Elfmeter verwandelte Kapitän Phillip Verhounig (7.). Aguilar war es auch, der nach 26 Minuten kurz vorm Sechzehner einfach mal abzog und ins lange Eck traf. Kurz vor der Pause gab es den zweiten Strafstoß der Partie. Nach Foul von Valentin Zabransky für die Gäste. Albin Gashi (43.) trat an und verkürzte auf 1:2.
Zweite Niederlage in Folge für den FC Liefering
Zwölf Minuten nach Wiederanpfiff schafften es die Welser tatsächlich, in Person von Sebastian Malinowski auszugleichen. Kurz danach drehte die Auswärtsmannschaft das Spiel. Liefering wurde viel zu passiv, hatte offensiv überhaupt keine Momente mehr und Nicolas Keckeisen nützte dies aus. Und es ging weiter bergab für Liefering. Nach einem Eckball fuhr Verhounig seinen Arm zu weit aus – Elfmeter und Tor für Wels von Gashi (72.). Die Jungbullen schafften es danach nicht mehr, gefährlich zu werden und kassierten sogar noch das 2:5! Es war die zweite Niederlage in Folge.
„Zwei dumme Gegentore“
Nicht ganz so schlimm erging es Austria Salzburg in St. Pölten. Die Violetten gingen durch einen Elfmeter von Luca Meisl (23.) in Führung, kassierten in Hälfte zwei aber binnen neun Minuten (52., 61.) zwei Gegentreffer. „Wir waren in zwei Situationen nicht wachsam genug und haben dann dumme Gegentore kassiert“, sagte Trainer Christian Schaider. Ein Dämpfer nach dem Derbysieg, aber kein Grund zur Panik.
Kommendes Wochenende steht für die Zweitliga-Kicker eine Pause an, wartet die Länderspielpause. Weiter geht es erst wieder am Karfreitag, wo die Austria Schwarz-Weiß Bregenz empfängt. Liefering kehrt erst am Ostermontag wieder in die 2. Liga zurück, weil Stripfing bekanntlich ausgestiegen ist und deshalb am Karfreitag gegen die Jungbullen nicht antreten wird.
LIEFERING – HERTHA WELS 2:5 (2:1). – FC Liefering (4-3-3): Zawieschitzy; Hussauf (85. Murillo), Zabransky, Brandtner; Zangerl (79. Adejenughure); Riquelme (66. Freund), Sulzbacher, Ivanschitz (66. Scharner); Camara, Verhounig, Aguilar. – Red Bull Arena, Bosnjak. – Torfolge: 1:0 (7., Foulelfmeter) Verhounig, 2:0 (26.) Aguilar, 1:2 (43., Foulelfmeter) Gashi, 2:2 (57.) Malinowski, 2:3 (63.) Keckeisen, 2:4 (72., Handelfmeter) Gashi, 2:5 (96.) Thurnwald. – ST. PÖLTEN – AUSTRIA SALZBURG 2:1 (0:1). – Torfolge: 0:1 (23., Elfmeter) Meisl, 1:1 (52.) Perovic, 2:1 (61.) Carlson.
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