Mann raste fünf Jahre ohne Schein mit 300-PS-Auto

Kein Schein, keine Versicherung

Der Arbeitslose (24) aus Krems hatte das Auto im Jahr 2021 gekauft, ohne jemals im Besitz eines Führerscheins gewesen zu sein. Um sich zusätzlich auch noch eine – bei der hohen PS-Zahl teure – Versicherung des Autos zu ersparen, stahl er gleich mehrere Kennzeichen, die er immer wieder austauschte.