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Fremde Taferl montiert

Mann raste fünf Jahre ohne Schein mit 300-PS-Auto

Niederösterreich
21.03.2026 09:00
(Bild: Christof Birbaumer)
Porträt von Thomas Werth
Von Thomas Werth

Nach einer wilden Verfolgungsjagd stand ein auffälliger Bolide monatelang im Fokus der Polizei in Niedeösterreich. Gestohlene Taferl erschwerten jedoch die Ermittlungen. Nun wurde der Lenker erwischt.

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Es war eine Routine-Anhaltung, die im September des Vorjahres in einer wilden Verfolgungsjagd im Raum St. Pölten gipfelte. Mit weit überhöhter Geschwindigkeit und höchst riskanten Manövern gelang es dem damals unbekannten Mann zu fliehen.

Auf Parkplatz gesichtet
Monatelang fehlte von ihm und dem PS-starken Audi jede Spur. Bis zum Dienstag. Da fiel Polizisten, die schon damals beteiligt waren, der Wagen inmitten von Krems auf. Es dauerte auch nicht lange, da kam der Besitzer dazu. Und wenig später gestand er alles.

Kein Schein, keine Versicherung
Der Arbeitslose (24) aus Krems hatte das Auto im Jahr 2021 gekauft, ohne jemals im Besitz eines Führerscheins gewesen zu sein. Um sich zusätzlich auch noch eine – bei der hohen PS-Zahl teure – Versicherung des Autos zu ersparen, stahl er gleich mehrere Kennzeichen, die er immer wieder austauschte.

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Bei der Einvernahme gab er nicht nur zu, das Fahrzeug seit 2021 illegal gelenkt zu haben, sondern der 24-Jährige konnte sogar noch die damalige Fluchtroute von Krems bis Herzogenburg exakt wiedergeben.

Zahlreiche Anzeigen
Der Lenker wird nun wegen der zahlreichen straf- und verwaltungsrechtlichen Übertretungen bei der Staatsanwaltschaft und der Verwaltungsbehörde angezeigt. 

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