Drogenlenker liefert Verfolgungsjagd über A1/21

Ein 20-jähriger Drogenlenker lieferte sich in der Nacht auf vergangenen Samstag in Pressbaum (Bezirk St. Pölten / Niederösterreich) eine gefährliche Verfolgungsjagd mit der Polizei.
Der junge Mann stand unter Drogeneinfluss, als er auf der B44 in Pressbaum eine rote Ampel missachtete und anschließend vor einer Verkehrskontrolle über die Westautobahn (A1) und die Wiener Außenringautobahn (A21) mit bis zu 200 km/h davonraste.
Gefährliche Manöver
Während der Fahrt überholte er mehrfach rechts über den Pannenstreifen und zwang andere Fahrer zu gefährlichen Ausweich- und Überholmanövern, wie die Polizei in einer Aussendung berichtete. Der bereits amtsbekannte Lenker aus dem Bezirk St. Pölten war mit einem 17-jährigen Beifahrer unterwegs, als er im Zuge seiner Flucht bei der Abfahrt Mayerling (Bezirk Baden) eine Verkehrsleiteinrichtung streifte.
Flucht mit beschädigtem Fahrzeug
Trotz des beschädigtem Fahrzeugs setzte der Mann seine Fahrt fort. Bei einem Anhalteversuch vor dem Ortsgebiet von Heiligenkreuz beschleunigte er erneut und lenkte sein Fahrzeug diesmal auf einen Polizisten zu. Dieser gab laut Angaben einen gezielten Schuss auf den Hinterreifen des Autos ab, allerdings ohne Erfolg. Auf der B11 Richtung Gaaden (Bezirk Mödling) konnte der Verfolgungsjagd ein Ende gesetzt werden.
Im Wagen des 20-jährigen konnte Cannabiskraut sichergestellt werden.
Der minderjährige Beifahrer gab an, während der Fahrt öfters darum gebeten zu haben, ihn aussteigen zu lassen. Er wurde in die Obhut seiner Mutter übergeben. Der Lenker wurde in die Justizanstalt St. Pölten überliefert und erhält zusätzlich eine Anzeige wegen zahlreicher Verwaltungsübertretungen. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand.
