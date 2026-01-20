Drogenlenker liefert Verfolgungsjagd über A1/21

Flucht mit beschädigtem Fahrzeug

Trotz des beschädigtem Fahrzeugs setzte der Mann seine Fahrt fort. Bei einem Anhalteversuch vor dem Ortsgebiet von Heiligenkreuz beschleunigte er erneut und lenkte sein Fahrzeug diesmal auf einen Polizisten zu. Dieser gab laut Angaben einen gezielten Schuss auf den Hinterreifen des Autos ab, allerdings ohne Erfolg. Auf der B11 Richtung Gaaden (Bezirk Mödling) konnte der Verfolgungsjagd ein Ende gesetzt werden.