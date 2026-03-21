Drogenboss El Mencho: Er tritt in seine Fußstapfen

Es war eine Operation, die die Welt in Atem hielt: Vor vier Wochen, am 22. Februar, töteten amerikanische und mexikanische Spezialeinheiten in einer konzertierten Militäroperation den einflussreichsten Drogenboss der Welt, Nemesio Oseguara, besser bekannt als „El Mencho“. Anfang März wurde der Chef des mächtigen Jalisco-Kartells (CJNG) dann unter großen öffentlichen Beileidsbekundungen in seiner Heimatstadt Guadalajara beigesetzt – und das pikanterweise in einem goldenen Sarg.