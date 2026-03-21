Drogenboss El Mencho: Er tritt in seine Fußstapfen

Nemesio Oseguera alias „El Mencho“ war der mächtigste Drogenboss der Welt, bis er vor einem Monat während eines Militäreinsatzes getötet wurde. Jetzt folgt ihm sein Stiefsohn, Juan Carlos Valencia González, an der Spitze des berüchtigten Jalisco-Kartells nach. Wer aber ist der Mann, der jetzt das „Familiengeschäft“ übernimmt?
Es war eine Operation, die die Welt in Atem hielt: Vor vier Wochen, am 22. Februar, töteten amerikanische und mexikanische Spezialeinheiten in einer konzertierten Militäroperation den einflussreichsten Drogenboss der Welt, Nemesio Oseguara, besser bekannt als „El Mencho“. Anfang März wurde der Chef des mächtigen Jalisco-Kartells (CJNG) dann unter großen öffentlichen Beileidsbekundungen in seiner Heimatstadt Guadalajara beigesetzt – und das pikanterweise in einem goldenen Sarg.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.