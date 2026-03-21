Und doch unser Krieg

ANDERERSEITS geht es Europa und damit auch Österreich mit dem Iran-Krieg so wie seit bereits vier Jahren mit dem Ukraine-Krieg: Wir haben ihn nicht vom Zaun gebrochen und wir haben auch keine wirkliche Möglichkeit, ihn zu beenden. Aber wir sind – natürlich mit Ausnahme der unmittelbar betroffenen Völker, also der Ukrainer und der Iraner – die Hauptleidtragenden im Hinblick auf seine Folgen.