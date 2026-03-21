Und doch unser Krieg

Es war die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas, die im völligen Gleichklang mit den EU-Staatschefs nach der Forderung des US-Präsidenten, die Europäer mögen sich doch an der Sicherung der Straße von Hormus beteiligen, lakonisch erklärte: „Das ist nicht unser Krieg.“
EINERSEITS ist völlig klar: Die USA und Israel haben den Iran-Krieg begonnen, ohne die NATO-Verbündeten oder die EU auch nur zu informieren. Und sie scheinen auch nicht gewillt zu sein, irgendwelche Rücksichten auf die Europäer im Hinblick auf die Folgen dieses Krieges – Stichwort Energiekrise – zu nehmen.
ANDERERSEITS geht es Europa und damit auch Österreich mit dem Iran-Krieg so wie seit bereits vier Jahren mit dem Ukraine-Krieg: Wir haben ihn nicht vom Zaun gebrochen und wir haben auch keine wirkliche Möglichkeit, ihn zu beenden. Aber wir sind – natürlich mit Ausnahme der unmittelbar betroffenen Völker, also der Ukrainer und der Iraner – die Hauptleidtragenden im Hinblick auf seine Folgen.
Und auch wenn hierzulande gottlob nicht die Sirenen wegen irgendwelcher Raketenangriffe heulen, wissen wir Österreicher spätestens beim Blick auf die Zapfsäulen der Tankstellen, dass es auch unser Krieg ist, der da im Nahen Osten und in der Ukraine tobt.
Es wäre also höchste Zeit, dass sich so etwas wie eine Friedensbewegung formiert, hierzulande, europa- und möglichst weltweit. Und da wären wir als neutrales Land wohl besonders gefordert.
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