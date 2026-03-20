Rettungswagen landet im Graben: Mehrere Verletzte

Zu einem schweren Unfall ist es in Kärnten gekommen. Ein Rettungswagen landete am Freitag im Straßengraben. Es gibt mehrere Verletzte.
Zu einem Verkehrsunfall ist es am Freitagvormittag in der Gemeinde Straßburg im Gurktal gekommen. Dort waren ein Rettungswagen des Roten Kreuzes St. Veit sowie ein Pkw miteinander kollidiert. Der Einsatzwagen landete daraufhin in einem Straßengraben.
Laut dem Roten Kreuz befand sich der Rettungswagen mit Blaulicht auf dem Weg zu einem Einsatz. „Plötzlich kam aus einer Seitengasse ein Pkw auf die B 93“, heißt es. Ein Zusammenprall konnte nicht mehr verhindert werden.
Verletzte in Spitäler gebracht
Im Auto befanden sich zwei Personen, sie wurden leicht verletzt und ins KH Friesach geliefert. Im Einsatzauto waren zwei freiwillige Sanitäterinnen, auch sie mussten mit Verletzungen ins Krankenhaus Friesach transportiert werden.
Die genaue Unfallursache wird von der Polizei ermittelt.
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