Vater von getötetem Soldaten widerspricht Hegseth

Beamter bestätogt Version

Auch ein Beamter bestätigte diese Version. Der Beamte, der die Treffen Trumps mit Familienmitgliedern mithören konnte, sagte, dass keine einzige Person gesagt hätte, dass die Mission im Iran fortgesetzt werden solle. Veteran Eugene Vindman, der im nationalen Sicherheitsrat während Trumps erster Amtszeit tätig war, sagte, dass er sich das auch nicht vorstellen könne. Die Familien würden schließlich einen tragischen Verlust verarbeiten und noch zu begreifen versuchen, was das für sie persönlich bedeute. An die Mission dächten sie dabei wohl nicht, sagte er, wobei er einwandte, die Gespräche nicht gehört zu haben.