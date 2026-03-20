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ÖSV-Medaillenhoffnung nach Trainingscrash out

Vorarlberg
20.03.2026 10:30
Leonie Lussnig verpasst die Jagd nach einer Medaillen in St. Moritz.
Leonie Lussnig verpasst die Jagd nach einer Medaillen in St. Moritz.(Bild: Kemble Cowan)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Das gibt es doch nicht! Die Vorarlbergerin Leonie Lussnig galt bei der Skicross-Juniorenweltmeisterschaft in St. Moritz (Sz) als ganz heißes Eisen im Medaillenfeuer. Doch nun platzte der Traum der 20-Jährigen schon vor dem Start. Nach einem Sturz ist sie auf dem Weg ins Spital.

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„Ich bin im Abschlusstraining gestürzt und muss jetzt mal ins Krankenhaus, um mein Schienbein röntgen zu lassen“, lautete die ernüchternde Nachricht, die Leonie Lussnig der „Krone“ kurz vor ihrem für 10.15 geplanten Start in die Final-Heats bei der Juniorenweltmeisterschaft (JWM) in St. Moritz zukommen ließ.

Bei der Landung geriet Leonie Lussnig (M.) in Rücklage und kam in der Folge böse zu Sturz.
Bei der Landung geriet Leonie Lussnig (M.) in Rücklage und kam in der Folge böse zu Sturz.(Bild: zVg)

„Es ist bei einem Sprung passiert. Eigentlich habe ich ihn genauso wie am Vortag gedrückt, bin aber trotzdem viel zu weit gesprungen“, schildert Lussnig, die den Sturz auch in ihrer Instagram-Story veröffentlichte. „Dann bin ich in Rückenlage gelandet und plötzlich hat mein Ski gegriffen.“

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Extrem bitter für die Oberländerin, die nach Rang vier in der Qualifikation bei ihrer letzten Teilnahme an einer JWM als ganz heißer Medaillentipp gehandelt wurde. Ob die Titelkämpfe in der Schweiz für die Kästle-Pilotin damit komplett gelaufen sind, oder sie eventuell doch noch für einen Start im Teambewerb am Samstag infrage kommt, entscheidet sich erst nach einer genaueren medizinischen Abklärung.

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