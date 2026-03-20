ÖSV-Medaillenhoffnung nach Trainingscrash out

Medizinische Abklärung läuft

Extrem bitter für die Oberländerin, die nach Rang vier in der Qualifikation bei ihrer letzten Teilnahme an einer JWM als ganz heißer Medaillentipp gehandelt wurde. Ob die Titelkämpfe in der Schweiz für die Kästle-Pilotin damit komplett gelaufen sind, oder sie eventuell doch noch für einen Start im Teambewerb am Samstag infrage kommt, entscheidet sich erst nach einer genaueren medizinischen Abklärung.