Schüler mussten nach Konsum von Vapes ins Spital

Nach einem anstrengenden Schultag gönnten sich drei 14-Jährige in Weyer (Oberösterreich) eine E-Zigarette. Den Burschen wurde nach dem Konsum allerdings schlecht, sie torkelten herum und einer war kaum ansprechbar. Vorbeikommende Lehrer verständigten die Rettung, zwei Jugendliche kamen mit dem Notarzt ins Krankenhaus. Bei einem war ein Drogentest positiv.