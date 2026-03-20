Alkolenker rast Mopedfahrerin nieder und flüchtet

Kurz vor 19 Uhr kam es am Donnerstag in Tillmitsch zu einer Frontalkollision zwischen einem Kleintransporter und einer Mopedlenkerin. Die 16-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 26-jährige Lenker des Transporters entfernte sich zunächst von der Unfallstelle – dann dürfte ihn aber sein schlechtes Gewissen zurückgebracht haben, wo er sich schließlich der Polizei stellte.