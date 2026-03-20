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16-Jährige im Spital

Alkolenker rast Mopedfahrerin nieder und flüchtet

Steiermark
20.03.2026 08:52
Die Feuerwehr Tillmitsch stand beim Unfall mit 15 Kräften im Einsatz.
Die Feuerwehr Tillmitsch stand beim Unfall mit 15 Kräften im Einsatz.(Bild: Feuerwehr Tillmitsch)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Schwerer Verkehrsunfall Donnerstagabend in Tillmitsch (Bezirk Leibnitz): Ein Kleintransporter und ein Moped stießen frontal zusammen, eine 16-Jährige wurde dabei schwer verletzt. Der Lenker des Kleintransporters flüchtete zunächst, stellte sich dann aber der Polizei.

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Kurz vor 19 Uhr kam es am Donnerstag in Tillmitsch zu einer Frontalkollision zwischen einem Kleintransporter und einer Mopedlenkerin. Die 16-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt. Der 26-jährige Lenker des Transporters entfernte sich zunächst von der Unfallstelle – dann dürfte ihn aber sein schlechtes Gewissen zurückgebracht haben, wo er sich schließlich der Polizei stellte.

Der Rettungshubschrauber Christophorus 12 brachte die schwerverletzte Jugendiche ins Grazer LKH.
Der Rettungshubschrauber Christophorus 12 brachte die schwerverletzte Jugendiche ins Grazer LKH.(Bild: Feuerwehr Tillmitsch)

Ein beim Südsteirer durchgeführter Alkotest verlief positiv. Die Jugendliche wurde mit schweren Verletzungen ins Grazer Universitätsklinikum geflogen. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Sicherstellung der beiden Fahrzeuge an. Weitere Ermittlungen laufen. 

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