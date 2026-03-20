Strände weggespült
Sturm in Australien: „anhaltende Lebensgefahr“
Der Tropensturm „Narelle“ tobt im Nordosten von Australien: Er spülte teils Strände weg, brachte Bäume zum Umstürzen und überschwemmte Straßen. Es bestehe „anhaltende Lebensgefahr“, warnte Chris Stream, Katastrophenschutzkoordinator des Bundesstaates Queensland.
Als Zyklon der zweithöchsten Kategorie 4 richtete der Tropensturm „Narelle“ an der Nordküste von Queensland teils schwere Verwüstungen an. Der Sturm erreichte die Küste am Morgen (Ortszeit) zwischen Lockhart River und Coen auf der Kap-York-Halbinsel.
Am Donnerstag hatte sich „Narelle“ über dem Meer auf die höchste Kategorie 5 mit Böen von mehr als 300 Kilometern pro Stunde verstärkt – und bei den Behörden und der Bevölkerung große Sorgen ausgelöst. Zwar fegte der Zyklon nun leicht abgeschwächt über das Land, aber die Böen erreichten immer noch bis zu 270 km/h. Die Polizei ging teilweise von Tür zu Tür, um Anwohner zu warnen.
„Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit“
Augenzeugen berichteten dem Sender ABC von umgestürzten Bäumen, abgedeckten Dächern und ersten Stromausfällen. „Wiegen Sie sich nicht in falscher Sicherheit, wenn das Auge des Sturms über Sie hinweggezogen ist“, sagte Chris Stream, Katastrophenschutzkoordinator des Bundesstaates Queensland. Todesopfer wurden aber zunächst nicht gemeldet.
Die Behörden hatten vorsorglich Schulen geschlossen, Einsatzkräfte verstärkt und Bewohner in besonders gefährdeten Gebieten zur Evakuierung oder zum Aufsuchen sicherer Unterkünfte aufgerufen.
Strände in beliebtem Urlaubsort weggespült
Besonders gefährlich sind neben den extremen Winden die massiven Niederschläge. Die Behörden befürchten teils schwere Überschwemmungen. Auch weit entfernte Küstenabschnitte spürten derweil die Auswirkungen. In der bei Touristen aus aller Welt beliebten Küstenstadt Cairns, rund 600 Kilometer südlich des Sturmzentrums, sorgten Sturmfluten für schwere Brandung und Erosion. Strände wurden Berichten zufolge teilweise weggespült, Straßen standen unter Wasser.
Hochwasserwarnung in Katherine
Während sich „Narelle“ über Queensland langsam abschwächt und mittlerweile als Sturm der Kategorie 3 geführt wird, richtet sich der Blick bereits auf das angrenzende Northern Territory im Norden von Australien. Dort könnte der Zyklon ab Samstag erneut an Stärke gewinnen und als Sturm der Kategorien 3 bis 4 auf Land treffen.
Northern Territory
Das Northern Territory ist ein Traumziel für Reisende aus aller Welt. Katherine liegt in der Nähe des spektakulären Nitmiluk-Nationalparks mit den faszinierenden Schluchten von Katherine Gorge, die über Millionen von Jahren vom Katherine River geschaffen wurden.
Für die weltberühmte Region Katherine wurde bereits eine schwere Hochwasserwarnung ausgegeben. Erst vor zwei Wochen gab es dort schwere Überschwemmungen, Hunderte Menschen mussten dabei in Sicherheit gebracht werden. Die Böden sind gesättigt und können kaum noch weitere Niederschläge aufnehmen.
„Menschen hier haben schon viel durchgemacht“
In dem Ort wird ein Feldlazarett mit erfahrenem medizinischem Personal eingerichtet, um das örtliche Krankenhaus zu entlasten. „Die Menschen hier haben schon viel durchgemacht und werden noch viel mehr durchmachen müssen“, sagte Len Notaras vom australischen Nationalen Zentrum für Intensivmedizin.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.