Sturm in Australien: „anhaltende Lebensgefahr“

Am Donnerstag hatte sich „Narelle“ über dem Meer auf die höchste Kategorie 5 mit Böen von mehr als 300 Kilometern pro Stunde verstärkt – und bei den Behörden und der Bevölkerung große Sorgen ausgelöst. Zwar fegte der Zyklon nun leicht abgeschwächt über das Land, aber die Böen erreichten immer noch bis zu 270 km/h. Die Polizei ging teilweise von Tür zu Tür, um Anwohner zu warnen.