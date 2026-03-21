Zwischen Millionen-Budget und Überlebenskampf

Wenn am Samstag im Grazer Sportpark das Basketball-Derby UBSC gegen Kapfenberg ansteht, prallen nicht nur Steiermarks beste Korbjäger aufeinander, sondern zwei völlig verschiedene Vereine. Die „Krone“ blickte hinter die Kulissen zweier Klubs, die in einer Randsportart überleben müssen.
UBSC Graz und Kapfenberg Bulls. Will man Basketball sehen – oder die Sportart gar selbst ausüben, muss man diese zwei Adressen aktuell in der Steiermark ansteuern. Kapfenberg ist mit insgesamt 18 gewonnenen Titeln sogar der in der Steiermark am meisten titulierte Verein. Kritiker meinen hier sofort, dass das bei einem Budget von über einer Million Euro in einer Randsportart wie Basketball nicht schwer ist.
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