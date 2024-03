Kreml-Kritiker warnt: Putin „versteht nur Gewalt“

Angesichts des „terroristischen russischen Regimes, das nur Gewalt versteht“, sei Kiew weiter auf Hilfe angewiesen, gab der im Exil lebende Kasparow in einem Interview mit der Nachrichtenagentur AFP in Washington zu bedenken. Der Westen weigere sich, klar zu sagen, dass „die Ukraine gewinnen muss“, kritisierte er. In dem Interview appellierte Kasparow auch an den Westen, die russische Opposition in den Kampf gegen Putins Aggression einzubeziehen.