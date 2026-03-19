Sechseinhalb Jahre Haft für brutale Home Invasion

Es war wie in einem „Tatort“: Am 18. September um 22 Uhr schlichen eine Russin (damals 17) und ihr syrischer Freund (er war 19) in ein Mehrparteienhaus in Linz-Urfahr. Sie hatten am Vortag die Tür zum Innenhof mit Dreck so manipuliert, dass deren Schloss klemmte. Das Pärchen ging hoch in den ersten Stock. Dort läutete das Mädchen, gab sich gegenüber der Bewohnerin (79) als hilfesuchend aus, behauptete, es hätte ein Problem mit seinem Fahrrad. Als die Pensionistin fragte, was es wirklich wolle, zückte die Jugendliche ein blaues Polo-T-Shirt, das ihrem Freund gehörte und das die beiden mit einem chlorhaltigen Reinigungsmittel und einer kleinen Flasche Wodka präpariert hatten, so die Anklage.