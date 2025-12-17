Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Raubüberfall in Linz

Junges Pärchen nach brutaler Home-Invasion gefasst

Oberösterreich
17.12.2025 07:51
(Bild: APA/EVA MANHART / APA / picturedesk.com)

Zu einem brutalen Raubüberfall auf eine Linzer Pensionistin in deren Wohnung konnten nun zwei Verdächtige ausgeforscht werden. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um ein junges Pärchen, das bei der Home-Invasion alles andere als zimperlich vorgegangen sein soll.

0 Kommentare

Der Überfall hatte am 18. September in Linz stattgefunden. Das Opfer, eine 79-jährige Pensionistin, war gegen 22 Uhr in seiner Wohnung von zwei zunächst unbekannten Tätern überrascht und gewaltsam beraubt worden. Eine Frau soll an der Tür geläutet und als die Pensionistin öffnete, ihr einen Stoß versetzt und sie in den Vorraum gedrängt haben. 

Opfer betäubt
Auch ein unbekannter Mann kam in die Wohnung. Das teilweise maskierte Duo ging auf die alte Frau los, schüchterte sie massiv ein und betäubte sie mit einem T-Shirt, das in Chlor und Alkohol getränkt worden war. Aus einer Lade wurde Bargeld gestohlen. Das Opfer erlitt einen Schock und klagte über Gesichtsverletzungen.

Lesen Sie auch:
Unbekannte stahlen aus einer Lade Bargeld (Symbolbild).
Überfall in Wohnung:
79-Jährige von Unbekannter zu Boden gedrückt
19.09.2025

Intensive Ermittlungen
Nach umfangreichen Ermittlungen und der akribischen Auswertung von am Tatort zurückgebliebenen Spuren gelang es Ermittlern des Landeskriminalamts nun, zwei Verdächtige auszuforschen. Laut Polizei handelt es sich um einen 19-jährigen Linzer und dessen 17-jährige Freundin aus Leonding.

Der Bursch soll wenige Wochen zuvor als Haustechniker in der Wohnung der Seniorin gewesen sein. Bei den Einvernahmen zeigte sich das Paar zu den Vorwürfen grundsätzlich geständig. Beide wurden festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert. 

Porträt von Jürgen Pachner
Jürgen Pachner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Der überlebende Sydney-Attentäter (24) ist aus dem Koma erwacht und soll nun verhört werden.
Aus Koma erwacht
Sydney-Attentäter soll jetzt vernommen werden
Das FBI hat neue Videos und Fotos vom Verdächtigen veröffentlicht und bietet rund 43.000 Euro ...
Kopfgeld ausgesetzt
FBI sucht weiterhin nach Uni-Amokschütze
Die Autoindustrie darf auch nach 2035 mit Benzin oder Diesel betriebene Autos herstellen.
Wie es nun weitergeht
EU-Kommission kippt das Aus für Verbrenner-Autos
Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj wurde von seinem deutschen Amtskollegen Friedrich ...
Kreml skeptisch
Delegationen der USA und Ukraine verhandeln wieder
Einen Tag nach dem Messerangriff auf eine junge Familie in Nordrhein-Westfalen gibt es neue ...
Frau und Kinder stabil
Deutscher Messerstecher war Freund der Familie
Newsletter
Top-3

Gelesen

Oberösterreich
„Zu viert in einem Bett, aber es war wunderbar“
371.940 mal gelesen
Silvia Schneider denkt an Omas Fischsuppe.
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
126.845 mal gelesen
Wien
Wiener FPÖ-Bezirksrat ist sprachlich keine Leuchte
115.800 mal gelesen
FPÖ-Bezirksrat Jürgen Billek aus Simmering hat Erwartungen.
Mehr Oberösterreich
Senioren in Not
Nach „Krone“-Bericht Smartphone für Rentner
Raubüberfall in Linz
Junges Pärchen nach brutaler Home-Invasion gefasst
Krone Plus Logo
Bei wem es Sinn macht
Beim teureren Klimaticket bis zu 100 Euro sparen
Zeugen gesucht
67-Jähriger von Unbekanntem vom Fahrrad gestoßen
Gegen Baum geprallt
Trotz schneller Hilfe verstarb Lenker nach Unfall
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf