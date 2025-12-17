Junges Pärchen nach brutaler Home-Invasion gefasst

Zu einem brutalen Raubüberfall auf eine Linzer Pensionistin in deren Wohnung konnten nun zwei Verdächtige ausgeforscht werden. Bei den mutmaßlichen Tätern handelt es sich um ein junges Pärchen, das bei der Home-Invasion alles andere als zimperlich vorgegangen sein soll.
Der Überfall hatte am 18. September in Linz stattgefunden. Das Opfer, eine 79-jährige Pensionistin, war gegen 22 Uhr in seiner Wohnung von zwei zunächst unbekannten Tätern überrascht und gewaltsam beraubt worden. Eine Frau soll an der Tür geläutet und als die Pensionistin öffnete, ihr einen Stoß versetzt und sie in den Vorraum gedrängt haben.
Opfer betäubt
Auch ein unbekannter Mann kam in die Wohnung. Das teilweise maskierte Duo ging auf die alte Frau los, schüchterte sie massiv ein und betäubte sie mit einem T-Shirt, das in Chlor und Alkohol getränkt worden war. Aus einer Lade wurde Bargeld gestohlen. Das Opfer erlitt einen Schock und klagte über Gesichtsverletzungen.
Intensive Ermittlungen
Nach umfangreichen Ermittlungen und der akribischen Auswertung von am Tatort zurückgebliebenen Spuren gelang es Ermittlern des Landeskriminalamts nun, zwei Verdächtige auszuforschen. Laut Polizei handelt es sich um einen 19-jährigen Linzer und dessen 17-jährige Freundin aus Leonding.
Der Bursch soll wenige Wochen zuvor als Haustechniker in der Wohnung der Seniorin gewesen sein. Bei den Einvernahmen zeigte sich das Paar zu den Vorwürfen grundsätzlich geständig. Beide wurden festgenommen und in die Justizanstalt Linz eingeliefert.
