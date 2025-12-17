Junges Pärchen nach brutaler Home-Invasion gefasst

Der Überfall hatte am 18. September in Linz stattgefunden. Das Opfer, eine 79-jährige Pensionistin, war gegen 22 Uhr in seiner Wohnung von zwei zunächst unbekannten Tätern überrascht und gewaltsam beraubt worden. Eine Frau soll an der Tür geläutet und als die Pensionistin öffnete, ihr einen Stoß versetzt und sie in den Vorraum gedrängt haben.