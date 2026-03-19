Lamborghini-Erbin moderiert italienische ESC-Show

Elettra Lamborghini, Sängerin und Erbin des gleichnamigen Luxusautobauers, wird als italienische Moderatorin den in Wien stattfindenden Eurovision Song Contest begleiten.
Sie wird an der Seite von Showmaster Gabriele Corsi das Event moderieren, das von Rai 1 und Rai 2 ausgestrahlt wird, berichtete die Mailänder Tageszeitung „Il Giornale“ am Donnerstag.
Mit „Voilà“ in Sanremo
Die 31-jährige Lamborghini hat als Sängerin an der letzten Ausgabe des Musikfestivals von Sanremo mit dem Song „Voilà“ teilgenommen und wollte es eigentlich als Sängerin zum ESC nach Wien schaffen.
Beim Festival siegte Ende Februar aber der neapolitanische Sänger Sal Da Vinci, der mit seinem Song „Per sempre si“ („Für immer Ja“) Italien beim diesjährigen 70. ESC vertreten wird. Er ist der älteste Teilnehmer, den Italien je geschickt hat.
Vielseitige Entertainerin
Die in Bologna geborene Elettra Lamborghini wurde zunächst durch Reality-TV-Formate im In- und Ausland bekannt, bevor sie eine Musikkarriere startete. Stilistisch bewegt sie sich vor allem im Bereich Pop und Reggaeton mit lateinamerikanischen Einflüssen.
In der Heimat Italien hat sie sich als vielseitige Entertainerin etabliert, die sowohl im Fernsehen als auch in den Sozialen Medien präsent ist.
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