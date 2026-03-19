Superstar Boy George beim Song Contest in Wien!

„Absolut, ja“

Auf die Frage, ob Fans einen Auftritt von Boy George in Wien erwarten können, sagte die italienische Popsängerin dem Fanportal „EurovisionFun“: „Absolut, ja, absolut!“ Damit steht fest, dass Boy George nicht wie beim nationalen Vorentscheid von San Marino nur mittels Video zu sehen ist, sondern in persona.