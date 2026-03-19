Superstar Boy George beim Song Contest in Wien!

Dass die italienische Popsängerin Senhit heuer den Zwergstaat San Marino beim Wiener Eurovision Song Contest mit dem Song „Superstar“ vertritt, bei dem Kultmusiker Boy George auf der Tonspur zu hören ist, steht bereits seit längerem fest.
Nun ist aber auch klar, dass der britische Superstar, einst Frontmann der Band Culture Club („Karma Chameleon“), in Wien live auf der Bühne stehen wird.
„Absolut, ja“
Auf die Frage, ob Fans einen Auftritt von Boy George in Wien erwarten können, sagte die italienische Popsängerin dem Fanportal „EurovisionFun“: „Absolut, ja, absolut!“ Damit steht fest, dass Boy George nicht wie beim nationalen Vorentscheid von San Marino nur mittels Video zu sehen ist, sondern in persona.
Der 70. Eurovision Song Contest 2026 findet vom 12. bis 16. Mai 2026 in der Wiener Stadthalle statt. Österreich wird von dem Sänger Cosmó mit dem Song „Tanzschein“ vertreten.
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