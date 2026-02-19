Startschuss für Volksbegehren um Pflegebonus

Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder meint: „Pflegekräfte leisten tagtäglich Enormes für unsere Gesellschaft. Ihnen Lohnbestandteile zu entziehen, ist nicht nur unfair, sondern respektlos.“ Salzburg steht mit dem Wegfall des Pflegebonus (es geht um rund 1800 Euro im Jahr) ab Mitte 2026 derzeit alleine da. Eigentlich handelt es sich aber um Bundesgelder, die bis 2028 gesichert sind.