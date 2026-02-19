Startschuss für Volksbegehren um Pflegebonus

Die Arbeiterkammer will die Fortzahlung des Pflegebonus erreichen und leitete jetzt ein bundesweites Volksbegehren ein. Der Startschuss fiel am Donnerstag.
Arbeiterkammer-Präsident Peter Eder meint: „Pflegekräfte leisten tagtäglich Enormes für unsere Gesellschaft. Ihnen Lohnbestandteile zu entziehen, ist nicht nur unfair, sondern respektlos.“ Salzburg steht mit dem Wegfall des Pflegebonus (es geht um rund 1800 Euro im Jahr) ab Mitte 2026 derzeit alleine da. Eigentlich handelt es sich aber um Bundesgelder, die bis 2028 gesichert sind.
Die AK fordert eine bundesweite Zweckwidmung, eine Verlängerung des Bonus über 2028 hinaus und die Erweiterung auf weitere Berufsgruppen, die am Menschen arbeiten.
Nähere Infos gibt es unter: www.stoppdenpflegeraub.info
