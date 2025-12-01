Vorteilswelt
Bis Mitte 2026

Pflegebonus wird nun doch weiterbezahlt

Salzburg
01.12.2025 15:09
Die Proteste aus Mitarbeitern in der Pflege waren enorm.
Die Proteste aus Mitarbeitern in der Pflege waren enorm.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Lag es an den großen Protesten? Die Landesregierung rudert zurück: Der Pflegebonus soll doch weiterhin gezahlt werden. Allerdings nur bis Mitte 2026. Wie es zu der Entscheidung gekommen ist. 

Nun also doch: Der Pflegebonus wird vorerst weiterbezahlt. Die Salzburger Landesregierung wird die angekündigte Streichung zumindest bis Mitte 2026 aussetzen.

Lesen Sie auch:
Tausende nahmen am Dienstag bei der Pflege-Demo in Salzburg teil.
Kein Einlenken
Salzburg bleibt bei Abschaffung des Pflegebonus
26.11.2025
Gegen den Pflegeraub
Tausende kämpfen für die Gesundheitsversorgung
25.11.2025

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) und ihre Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) teilten dies am Montag mit. Hintergrund der Entscheidung ist zusätzlicher Spielraum im Budget durch eine Entscheidung des Bundes zum Stabilitätspakt in der vergangenen Woche. 

Weitere Informationen folgen. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

