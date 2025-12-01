Pflegebonus wird nun doch weiterbezahlt

Lag es an den großen Protesten? Die Landesregierung rudert zurück: Der Pflegebonus soll doch weiterhin gezahlt werden. Allerdings nur bis Mitte 2026. Wie es zu der Entscheidung gekommen ist.
Nun also doch: Der Pflegebonus wird vorerst weiterbezahlt. Die Salzburger Landesregierung wird die angekündigte Streichung zumindest bis Mitte 2026 aussetzen.
Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) und ihre Stellvertreterin Marlene Svazek (FPÖ) teilten dies am Montag mit. Hintergrund der Entscheidung ist zusätzlicher Spielraum im Budget durch eine Entscheidung des Bundes zum Stabilitätspakt in der vergangenen Woche.
Weitere Informationen folgen.
