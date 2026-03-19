123-Transporter: 1500 Gläubiger fordern 7,1 Mio. €

Investorensuche gescheitert, Sanierungsplan zurückgezogen

Nach einer gescheiterten Investorensuche wurde der Sanierungsplan Ende 2025 zurückgezogen, seitdem handelt es sich um ein Konkursverfahren. „Einen Großteil der angemeldeten Forderungen machen Rückforderungsansprüche aufgrund hinterlegter Kautionen von Kunden aus. Bedauerlicherweise müssen die Quotenaussichten der Insolvenzgläubiger aus heutiger Sicht als gering eingestuft werden“, sagte Alexander Greifeneder vom KSV1870.