Erst Abzocke, dann Pleite: „Das ist klar Betrug!“

Anfangs war Niklaus Mettler vom Service der Mietwagenfirma 123-Transporter begeistert. Unkompliziert lieh er sich Ende August per App einen Transporter in Bergheim bei Salzburg. Damit fuhr er zu seiner Wohnung in der Schweiz, holte Möbel ab und transportierte sie zu seiner Lebensgefährtin nach Anthering. „Ich fand das Angebot gut. Erst als ich den Transporter zurückgeben wollte, wurde ich stutzig“, erinnert sich der pensionierte IT-Unternehmer.