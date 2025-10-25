Vorteilswelt
Causa 123-Transporter

Erst Abzocke, dann Pleite: „Das ist klar Betrug!“

Salzburg
25.10.2025 07:00
Niklaus Mettler (69) wurde von der Mietwagenfirma dreist abgestraft, kämpft um sein Geld.
Niklaus Mettler (69) wurde von der Mietwagenfirma dreist abgestraft, kämpft um sein Geld.(Bild: Markus Tschepp)

Der pensionierte IT-Unternehmer Niklaus Mettler mietete in Salzburg einen Transporter – und wurde dreist abgestraft. Jetzt kämpft der 69-Jährige um 1587 Euro, die die Mietwagenfirma zu Unrecht einkassierte. Doch das Unternehmen ist insolvent. Mit Mettler zittern Tausende weitere Betroffene in ganz Österreich um ihr Geld.

0 Kommentare

Anfangs war Niklaus Mettler vom Service der Mietwagenfirma 123-Transporter begeistert. Unkompliziert lieh er sich Ende August per App einen Transporter in Bergheim bei Salzburg. Damit fuhr er zu seiner Wohnung in der Schweiz, holte Möbel ab und transportierte sie zu seiner Lebensgefährtin nach Anthering. „Ich fand das Angebot gut. Erst als ich den Transporter zurückgeben wollte, wurde ich stutzig“, erinnert sich der pensionierte IT-Unternehmer.

Porträt von Magdalena Mistlberger
Magdalena Mistlberger
Kommentare

Salzburg

