Causa 123-Transporter: Firmen-Aus nun besiegelt

Millionenpleite, 70 Gläubiger, Vielzahl an Kunden

Wie mehrfach berichtet, hatte das Unternehmen Anfang Oktober ein Insolvenzverfahren beantragt. Hintergrund sind Tausende Beschwerden, die bei der Arbeiterkammer (AK) wegen unerklärlicher Abbuchungen eingelangt sein sollen. Laut Creditreform sind etwa 70 Gläubiger und „eine Vielzahl von Kunden“, die ebenfalls Forderungen aus Kautionsrückzahlungsansprüchen haben, von der Insolvenz betroffen. Die Schulden belaufen sich auf rund 4,7 Millionen Euro. Der Großteil davon – knapp 4,4 Millionen Euro – betreffen ausständige Kautionen.