123Transporter: Ermittlungen wegen schweren Betrug

Beschwerden zu Kautionen und Vertragsstrafen

Bei der AK sind in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche Beschwerden zu der Verleihfirma eingelangt, die sich etwa um Kautionen oder Vertragsstrafen zum Beispiel wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Rauchen im Fahrzeug drehten. Die Beträge wurden laut AK Steiermark ohne direkte Autorisierung durch die Kundinnen und Kunden vom bekannt gegebenen Zahlungsmittel, also etwa vom Girokonto, abgebucht. In mehreren Fällen wurde gegen das Unternehmen geklagt.