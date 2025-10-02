Vorteilswelt
Aus für Buchungen

123Transporter: Ermittlungen wegen schweren Betrug

Niederösterreich
02.10.2025 10:40
123-Transporter steht seit langem in massiver Kritik.
123-Transporter steht seit langem in massiver Kritik.(Bild: Seebacher Doris)

Gegen den Geschäftsführer des Verleihunternehmens 123-Transporter mit Sitz in Ternitz, Bezirk Neunkirchen, wird wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und Veruntreuung ermittelt. 

Gegen den Geschäftsführer des Verleihunternehmens 123-Transporter mit Sitz in Ternitz, Bezirk Neunkirchen, wird wegen schweren gewerbsmäßigen Betrugs und Veruntreuung ermittelt. Das Verfahren stehe noch am Anfang, heißt es dazu von Seiten der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, am Donnerstag auf APA-Anfrage. Basis für die Ermittlungen seien mehrere Anzeigen. Die Arbeiterkammer (AK) berichtete von Problemen wegen abgebuchter Beträge.

Derzeit keine Reservierung möglich
 „Aufgrund technischer Probleme ist eine Buchung in Österreich aktuell nicht möglich“, ist auf der Webseite der 123 Shared Mobility GmbH zu lesen. Viele Konsumentinnen und Konsumenten warten noch auf die Rückzahlung abgebuchter Beträge, hieß es von der AK Oberösterreich. Betroffene sollen die offenen Beträge schriftlich zurückfordern und beim Zahlungsdienstleister die Rückbuchung der Beträge anfordern.

Derzeit können keine Buchungen über die Webseite des Unternehmens durchgeführt werden.
Derzeit können keine Buchungen über die Webseite des Unternehmens durchgeführt werden.(Bild: Screenshot 123 Transporter)

Beschwerden zu Kautionen und Vertragsstrafen
Bei der AK sind in den vergangenen zwei Jahren zahlreiche Beschwerden zu der Verleihfirma eingelangt, die sich etwa um Kautionen oder Vertragsstrafen zum Beispiel wegen Geschwindigkeitsüberschreitungen oder Rauchen im Fahrzeug drehten. Die Beträge wurden laut AK Steiermark ohne direkte Autorisierung durch die Kundinnen und Kunden vom bekannt gegebenen Zahlungsmittel, also etwa vom Girokonto, abgebucht. In mehreren Fällen wurde gegen das Unternehmen geklagt.

Lesen Sie auch:
Die Rückfahrt mit dem Leihwagen war für die Kundin ein „Albtraum“.
Ärger wegen Strafen
Mietauto-Firma wehrt sich gegen schwere Vorwürfe
19.09.2025

Nach Beschwerden beenden die Baumärkte Obi und Hornbach in Österreich laut Medienberichten die Zusammenarbeit mit der Verleihfirma, die 2020 gegründet wurde. Verärgerte Kunden gab es laut Verbraucherzentrale auch mit dem deutschen Ableger des Unternehmens. Im Nachbarland ermittelt Berichten zufolge die Staatsanwaltschaft Landshut in Bayern gegen den Geschäftsführer.

