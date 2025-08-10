Ars Electronica als Export-Hit rund um die Welt

Auf in die Raumstation!

Diese immersive Medieninstallation konnten Mondria und sein Team im Gasometer Oberhausen im Ruhrgebiet, Deutschland, realisieren. Eine Million Besucher lässt sich davon im Jahr begeistern.

Beinahe zum Alltagsgeschäft von Ars Electronica Solutions gehört die Entwicklung von Besucherzentren und Showrooms. „Wir machen rund 40 Projekte pro Jahr.“ Worauf er besonders stolz ist: „Wir haben das Samurai Museum Berlin als multimediales Gesamterlebnis mitgestaltet. Und: Derzeit entwickeln wir eine ESA Raumfahrtstation multimedial für das Planetarium in Prag.“ Sie soll im Herbst 2025 eröffnet werden.