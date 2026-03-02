Ars Electronica: Von der 3D-Brille zum Roboterhund

Als die Linzer beschlossen, ein „Museum der Zukunft“ zu bauen, waren gerade die ersten SMS im Umlauf. Man schrieb 1993. Als das Ars Electronica Center dann 1996 seine Türen öffnete, wurde das Internet schon Mainstream. Und jetzt ist das Ars Electronica Center schon wieder 30 Jahre alt und wir gehen darin mit Roboterhunden spazieren und lassen KI für uns Dinge erledigen