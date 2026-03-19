Keine Kinder? Putin will Frauen umstimmen lassen

Die Maßnahme soll dem starken demografischen Rückgang begegnen: Die russische Geburtenrate liegt bei nur 1,4 Kindern pro Frau – der niedrigste Wert seit 200 Jahren. Experten sehen eine Rate von 2,1 Kindern pro Frau als notwendig an, um die Bevölkerungszahl stabil zu halten. Gleichzeitig hat der Krieg in der Ukraine Hunderttausende junger Russen an die Front geschickt, was die Sorge um die Bevölkerungsentwicklung weiter verschärft.