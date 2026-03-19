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Keine Kinder? Putin will Frauen umstimmen lassen

Außenpolitik
19.03.2026 12:18
Kinderlose Frauen entsprechen offenbar nicht dem gewünschten Gesellschaftsbild in Russland.
Kinderlose Frauen entsprechen offenbar nicht dem gewünschten Gesellschaftsbild in Russland.(Bild: AP/Pavel Bednyakov)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Russland will Frauen offenbar nicht mehr einfach selbst entscheiden lassen, ob sie Kinder bekommen – sondern greift aktiv ein. Laut neuen Richtlinien des Gesundheitsministeriums sollen Frauen ohne Kinderwunsch künftig zu Psychologen geschickt werden, die sie zu einer „positiven Einstellung“ gegenüber Nachwuchs bringen sollen.

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Die Maßnahme soll dem starken demografischen Rückgang begegnen: Die russische Geburtenrate liegt bei nur 1,4 Kindern pro Frau – der niedrigste Wert seit 200 Jahren. Experten sehen eine Rate von 2,1 Kindern pro Frau als notwendig an, um die Bevölkerungszahl stabil zu halten. Gleichzeitig hat der Krieg in der Ukraine Hunderttausende junger Russen an die Front geschickt, was die Sorge um die Bevölkerungsentwicklung weiter verschärft.

Frauen werden direkt angesprochen
Gemäß den neuen Richtlinien sollen Ärztinnen und Ärzte Frauen bei Routineuntersuchungen direkt fragen, wie viele Kinder sie haben möchten. Wer angibt, keinen Nachwuchs zu wollen, soll „empfohlen“ werden, ein Gespräch bei einem Psychologen zu führen – mit dem Ziel, eine positive Einstellung zum Kinderkriegen zu entwickeln.

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Kinderwunsch als Staatsdoktrin
Die russische Regierung unter Präsident Wladimir Putin verfolgt diese Linie konsequent: Abtreibungsregelungen wurden verschärft, „Propaganda“ für Kinderlosigkeit ist gesetzlich verboten, und kinderreiche Familien erhalten staatliche Unterstützung. Demnach sieht das Regime die Verantwortung für den demografischen Wandel vor allem bei den Frauen.

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