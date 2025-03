Fleischwolf auch Synonym für Ukraine-Krieg

Die Sekretärin der örtlichen Parteizentrale, Anna Machunowa, und Stadtpräsident Maxim Tschengajew ließen sich öffentlichkeitswirksam bei der Geschenkübergabe ablichten. Das Bild schlug in sozialen Medien hohe Wellen: Viele Betrachter fanden die Aufmerksamkeit unpassend. Der russische Angriffskrieg wird von Kritikern mit einem Fleischwolf verglichen – Moskau würde rücksichtslos Menschenleben bei der Invasion in der Ukraine opfern, so der Vorwurf.