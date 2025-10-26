Maximale Kontrolle: Putin plant „Geburtenregister“

Abtreibungen sollen vermieden werden

Gleichzeitig schränkt die russische Regierung die Rechte von Frauen auf Abtreibungen massiv ein. In Teilen des Landes werden Gesundheitsmitarbeiter bestraft, wenn sie zu Abtreibungen „anregen“, und belohnt, wenn sie davon abraten. Außerdem zahlen einige Regionen 100.000 Rubel (rund 1090 Euro) an schwangere Studentinnen – und teils sogar an minderjährige Schülerinnen. Diese Maßnahme sorgte bereits vergangenen März für Kritik. Gesundheitsminister Mikhail Murashko sagte in dem Zusammenhang: „Eine Frau muss verstehen: Je früher sie gebiert, umso besser“. Auch bezeichnete er im Sommer von der „bösartigen Praxis“, wenn Frauen Karriere machen, anstatt Kinder zu bekommen.