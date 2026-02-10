Einzigartige Kombi
Diese US-Apotheke verkauft auch Schusswaffen
Das ist wohl nur im Land der unbegrenzten Möglichkeiten möglich: In der Kleinstadt Lowell im US-Bundesstaat Arkansas betreibt John Lykins die ungewöhnlichste Apotheke der Welt. Denn während Kunden auf ihre Medikamente warten, können sie in der „Lowell Pharmacy“ nach Pistolen oder Gewehren shoppen.
„Ein Aspirin und eine Pistole dazu, bitte!“ So könnte eine Bestellung in der Apotheke in Lowell aussehen. Betreiber John Lykins verkauft dort neben Medikamenten auch eine Reihe an Schusswaffen.
FBI-Waffen als Kassenschlager
Um mehr Kunden anzulocken, wandelte er seinen Shop zuerst in einen „freundlichen Nachbarschaftstreff“ mit Limonaden-Theke und Barhockern um. 2008 erwarb er die bundesstaatliche Verkaufslizenz für Waffen. „Ich habe erst einmal nur bei einer FBI-Auktion hundert ausrangierte Glock-Pistolen gekauft“, verriet Lykins der „New York Post“.
Da diese weggingen wie warme Semmeln, vergrößerte er seinen Bestand und hat inzwischen verschiedene Gewehr-Typen und Handfeuerwaffen im Angebot. Der 50-Jährige ist selbst ein Waffennarr, der seine erste eigene Pistole im Alter von sechs Jahren von seinem Vater geschenkt bekam, „weil ich beim Zahnarzt nicht geweint habe“.
Die selbst in Amerika einzigartige Laden-Kombination lockt an guten Tagen über hundert Kunden aus ganz Arkansas an, weshalb Lykins inzwischen zehn Angestellte beschäftigt.
„Die Leute kommen für ganz verschiedene Sachen zu uns“, verriet er, „einige brauchen Antibiotika, andere eine Sig Sauer 365 oder auch beides.“ In seinem Südstaat dürfen Bürger ab 18 legal Gewehre und ab 21 Handfeuerwaffen erwerben und sie in der Öffentlichkeit offen oder verdeckt an sich tragen.
T-Shirt mit Schuss Humor
Lykins verkauft seine Ware mit einem Schuss Humor. Seine Angestellten tragen Shirts mit der Aufschrift „ICH KAUFE MEINE WAFFEN BEI MEINEM DEALER“, die er jetzt auch online verkauft.
