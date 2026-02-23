Sänger Mark Forster kehrt an den Wörthersee zurück

Baseballkappe, gute Musik und jede Menge gute Laune: Pop-Sänger Mark Forster kommt am 5. Juli für sein einziges Österreich-Konzert an den schönen Wörthersee und sorgt jetzt schon für Vorfreude bei den heimischen Fans.
Seit mehr als 15 Jahren gehört der deutsche Popsänger Mark Forster zum fixen „Inventar“ der Musik- und TV-Landschaft. Mit Baseballkappe und sympathischem Auftreten hat sich der Berliner längst in die Herzen seines Publikums gesungen. Ob als Chartstürmer, TV-Coach oder gern gesehener Showgast — Forster ist aus der deutschsprachigen Popwelt kaum mehr wegzudenken.
Auch bei uns dürfen sich Fans heuer wieder freuen: Sein einziges Österreich-Konzert führt den „Au Revoir“-Interpreten am 5. Juli an den Wörthersee. Für den Sänger ist die Rückkehr an den malerischen See durchaus etwas Besonderes — zuletzt war er 2016 im Rahmen der „Starnacht“ in Klagenfurt vor Ort. Schon damals zeigte sich Forster begeistert vom wunderschönen Ort und schwärmte von der besonderen Atmosphäre der Region. Dass dem 43-Jährigen nicht nur die Musik, sondern auch Themen abseits der Bühne wichtig sind, bewies er ebenfalls bei seinem Auftritt 2016: Für die Show damals ließ er Konfetti-Streamer extra aus Recyclingpapier produzieren, das sich im Wasser auflöst.
Ein kleines, aber klares Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit und eine Geste, die gut zu dem bodenständigen Image des Sängers passt.
Aktuell ist der Terminkalender des Popstars randvoll. Acht Wochen lang ist er dicht durchgetaktet mit Studio- und Promotionterminen. Stillstand kommt für den umtriebigen Musiker offenbar nicht infrage. Derzeit befindet er sich sogar auf dem Weg nach Südafrika, wo er bei der 13. Staffel von „Sing meinen Song“ mitwirkt und dort erneut seine musikalische Vielseitigkeit unter Beweis stellen will. Bevor es im Sommer also wieder auf die Bühne geht, steht für Forster noch ein intensives Arbeitsprogramm an. Die Vorfreude bei seinen österreichischen Fans dürfte dennoch schon jetzt groß sein, schließlich liefert er live ja nicht nur Ohrwürmer und Fan-Nähe, sondern im Zweifel auch den nachhaltigsten Konfettiregen der Popwelt …
