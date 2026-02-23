Sänger Mark Forster kehrt an den Wörthersee zurück

Aktuell ist der Terminkalender des Popstars randvoll. Acht Wochen lang ist er dicht durchgetaktet mit Studio- und Promotionterminen. Stillstand kommt für den umtriebigen Musiker offenbar nicht infrage. Derzeit befindet er sich sogar auf dem Weg nach Südafrika, wo er bei der 13. Staffel von „Sing meinen Song“ mitwirkt und dort erneut seine musikalische Vielseitigkeit unter Beweis stellen will. Bevor es im Sommer also wieder auf die Bühne geht, steht für Forster noch ein intensives Arbeitsprogramm an. Die Vorfreude bei seinen österreichischen Fans dürfte dennoch schon jetzt groß sein, schließlich liefert er live ja nicht nur Ohrwürmer und Fan-Nähe, sondern im Zweifel auch den nachhaltigsten Konfettiregen der Popwelt …