Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Starnacht“ 2026

Sänger Mark Forster kehrt an den Wörthersee zurück

Adabei Österreich
23.02.2026 05:00
2016 begeisterte Forster bei der „Starnacht am Wörthersee“ — am 5. Juli steht er wieder am See ...
2016 begeisterte Forster bei der „Starnacht am Wörthersee“ — am 5. Juli steht er wieder am See auf der Bühne.(Bild: Mike Kipper)
Porträt von Nadi Adana
Von Nadi Adana

Baseballkappe, gute Musik und jede Menge gute Laune: Pop-Sänger Mark Forster kommt am 5. Juli für sein einziges Österreich-Konzert an den schönen Wörthersee und sorgt jetzt schon für Vorfreude bei den heimischen Fans.

0 Kommentare

Seit mehr als 15 Jahren gehört der deutsche Popsänger Mark Forster zum fixen „Inventar“ der Musik- und TV-Landschaft. Mit Baseballkappe und sympathischem Auftreten hat sich der Berliner längst in die Herzen seines Publikums gesungen. Ob als Chartstürmer, TV-Coach oder gern gesehener Showgast — Forster ist aus der deutschsprachigen Popwelt kaum mehr wegzudenken.

Auch bei uns dürfen sich Fans heuer wieder freuen: Sein einziges Österreich-Konzert führt den „Au Revoir“-Interpreten am 5. Juli an den Wörthersee. Für den Sänger ist die Rückkehr an den malerischen See durchaus etwas Besonderes — zuletzt war er 2016 im Rahmen der „Starnacht“ in Klagenfurt vor Ort. Schon damals zeigte sich Forster begeistert vom wunderschönen Ort und schwärmte von der besonderen Atmosphäre der Region. Dass dem 43-Jährigen nicht nur die Musik, sondern auch Themen abseits der Bühne wichtig sind, bewies er ebenfalls bei seinem Auftritt 2016: Für die Show damals ließ er Konfetti-Streamer extra aus Recyclingpapier produzieren, das sich im Wasser auflöst.

Nicht nur bei „Sing meinen Song“ begeistert Mark Forster — auch als „The Voice of Germany“-Juror ...
Nicht nur bei „Sing meinen Song“ begeistert Mark Forster — auch als „The Voice of Germany“-Juror sorgt er regelmäßig für gute Laune.(Bild: Joyn/André Kowalski)

Ein kleines, aber klares Zeichen in Sachen Nachhaltigkeit und eine Geste, die gut zu dem bodenständigen Image des Sängers passt.

Aktuell ist der Terminkalender des Popstars randvoll. Acht Wochen lang ist er dicht durchgetaktet mit Studio- und Promotionterminen. Stillstand kommt für den umtriebigen Musiker offenbar nicht infrage. Derzeit befindet er sich sogar auf dem Weg nach Südafrika, wo er bei der 13. Staffel von „Sing meinen Song“ mitwirkt und dort erneut seine musikalische Vielseitigkeit unter Beweis stellen will. Bevor es im Sommer also wieder auf die Bühne geht, steht für Forster noch ein intensives Arbeitsprogramm an. Die Vorfreude bei seinen österreichischen Fans dürfte dennoch schon jetzt groß sein, schließlich liefert er live ja nicht nur Ohrwürmer und Fan-Nähe, sondern im Zweifel auch den nachhaltigsten Konfettiregen der Popwelt …

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Adabei Österreich
23.02.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Opernball sorgte auch in diesem Jahr wieder für viele schöne und aufsehen
Promis, Walzer, Roben
Die allerschönsten Bilder des 68. Opernballs
Panik-Attacke!
Sharon Stone bricht am Opernball in Tränen aus
Hailee Steinfeld zeigt erstmals ihren Babybauch auf dem roten Teppich der Golden Globes
Baby-Alarm bei Globes
Steinfeld erstmals mit Babybauch am roten Teppich
Schlagerchampions 2026
Silbereisen überrascht mit Ansage an Helenes Mann
„Ich schwöre bei Gott“
Kendall Jenner: Bin weder lesbisch noch operiert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Chaos auf Flughafen und Straßen ++ Lawinentote
239.814 mal gelesen
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
155.696 mal gelesen
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
139.228 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Innenpolitik
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
2582 mal kommentiert
Grönemeyer begeisterte in der Stadthalle – aber vergraulte mit Beschimpfungen auch viele Fans.
Innenpolitik
Klarer Befehl aus der Bevölkerung an die Politik
1118 mal kommentiert
Ein Schützenpanzer „Ulan“ des Bundesheeres (Archivbild)
Adabei Österreich
Cosmó startet für Österreich beim Song Contest!
1041 mal kommentiert
Cosmó geht für Österreich ins ESC-Rennen 2026 – Cosmó vertritt Österreich beim 70. Eurovision ...
Mehr Adabei Österreich
„Starnacht“ 2026
Sänger Mark Forster kehrt an den Wörthersee zurück
Mit ihm auf der Bühne
Burgenländerin im Rampenlicht mit Popstar Mika
Schimpftiraden in Wien
Politischer Wutanfall Grönemeyers empört Fans
Erstes Siegerinterview
Cosmó: „Haben gezeigt, was Österreich draufhat“
Bei der Berlinale
Fortell-Bruder und „Jedermann“ auf Tuchfühlung
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf