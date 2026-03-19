Kleinkind wurde bei Brand in Wohnhaus verletzt

In den frühen Morgenstunden brach in einem Wohnhaus in Hoheneich, Bezirk Gmünd (NÖ), Feuer aus. In einer dramatischen Rettungsaktion wurden drei Personen – darunter ein Kleinkind – durch ein Fenster im Obergeschoß geborgen. Insgesamt mussten fünf Hausbewohner ins Spital.
Warum in der Morgendämmerung in dem Wohnhaus in Hoheneich ein Brand ausgebrochen ist, wird von Spezialermittlern zu klären sein. Jedenfalls wurde ein Großaufgebot an Feuerwehrleute mit Sirenenalarm zum Einsatz gerufen. Auch mehrere Rettungswagen, der Notarzt sowie der Rettungshubschrauber wurden alarmiert.
Bewohner eingeschlossen
Vor Ort begann eine dramatische Rettungsaktion. Durch den Brand waren mehrere Personen in dem Haus eingeschlossen. Zwei Bewohner und ein Kleinkind saßen im Obergeschoß. Mit dem Hubsteiger wurden Feuerwehrleute zu einem Fenster im Obergeschoß gehievt, welches die Eingeschlossenen in Sicherheit brachten.
Zwei Hunde verendeten
„Zwei weitere Personen wurden bei der Haustür gerettet“, berichten die Einsatzkräfte. Fünf Bewohner – darunter auch das Kleinkind – wurden vor Ort notfallmedizinisch versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Aus dem Haus wurden auch zwei Hunde geborgen, für die allerdings trotz intensiver Bemühungen der Einsatzkräfte jede Hilfe zu spät kam.
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