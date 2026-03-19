Kleinkind wurde bei Brand in Wohnhaus verletzt

Zwei Hunde verendeten

„Zwei weitere Personen wurden bei der Haustür gerettet“, berichten die Einsatzkräfte. Fünf Bewohner – darunter auch das Kleinkind – wurden vor Ort notfallmedizinisch versorgt und dann ins Krankenhaus gebracht. Aus dem Haus wurden auch zwei Hunde geborgen, für die allerdings trotz intensiver Bemühungen der Einsatzkräfte jede Hilfe zu spät kam.