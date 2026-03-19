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Bilanz über 2025

Lenzing: Verlust bleibt, aber leichte Entspannung

Oberösterreich
19.03.2026 09:11
In Lenzing werden Textilfaser hergestellt.
In Lenzing werden Textilfaser hergestellt.(Bild: Wolfgang Spitzbart)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Der Faserhersteller Lenzing kämpft weiter mit schwacher Nachfrage und niedrigen Preisen. Der Verlust sank 2025 leicht auf 135,2 Mio. Euro. Operativ zeigt sich eine leichte Erholung, die Aussichten bleiben wegen globaler Unsicherheiten gedämpft.

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Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing ist auch 2025 nicht aus der Verlustzone gekommen. Belastet durch den US-Zollkonflikt, schwache Nachfrage und sinkende Preise ging der Umsatz um 2,3 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zurück. Unter dem Strich stand ein Minus von 135,2 Millionen Euro – etwas weniger als im Jahr davor (138,3 Mio. Euro), aber weiterhin deutlich negativ.

Operativ zeigt sich hingegen eine leichte Verbesserung: Das bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) legte um 7,6 Prozent auf 425,6 Millionen Euro zu, unbereinigt lag es bei 413 Millionen Euro. Gedrückt wurde der Umsatz laut Unternehmen vor allem durch geringere Absatzmengen, niedrigere Preise für Fasern und Zellstoff sowie ungünstige Wechselkurse.

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Für 2026 erwartet Lenzing weiter Druck auf die Faserpreise, vor allem wegen zusätzlicher Kapazitäten am Markt. Im ersten Quartal habe sich die Lage bei Preisen und Nachfrage jedoch bereits leicht verbessert. Eine klare Prognose bleibt schwierig: Geopolitische Spannungen und deren Auswirkungen auf Lieferketten und Energiemärkte sorgen weiterhin für Unsicherheit.

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