Lenzing: Verlust bleibt, aber leichte Entspannung

Der oberösterreichische Faserhersteller Lenzing ist auch 2025 nicht aus der Verlustzone gekommen. Belastet durch den US-Zollkonflikt, schwache Nachfrage und sinkende Preise ging der Umsatz um 2,3 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro zurück. Unter dem Strich stand ein Minus von 135,2 Millionen Euro – etwas weniger als im Jahr davor (138,3 Mio. Euro), aber weiterhin deutlich negativ.