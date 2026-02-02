Lenzing übernimmt Mehrheit an schwedischem Betrieb

Sparprogramm bei Lenzing

Faserhersteller Lenzing mit Haupsitz in der gleichnamigen Gemeinde in Oberösterreich erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz von rund 2,7 Milliarden Euro. In den vergangenen Monaten musste das Unternehmen seinen eingeschlagenen Sparkurs noch einmal verschärfen: Im September kündigte Lenzing an, insgesamt 600 Stellen zu streichen – die „Krone“ berichtete.