Gebäck im Ofen vergessen: Feuerwehreinsatz

Eindeutig zu heiß gebacken wurden die Brötchen in einer Bäckerei in der Vorarlberger Gemeinde Alberschwende: Dort mussten in der Nacht auf Donnerstag die Florianijünger anrücken.
Gegen 2.50 Uhr bemerkte ein Zeitungsausträger in Alberschwende dichten Rauch, der aus den Räumlichkeiten einer Bäckerei im Gemeindezentrum strömte. Umgehend verständigte er die Feuerwehr, die sofort anrückte und mit den Löscharbeiten im Inneren der Bäckerei begann.
Blech mit Gebäck im Ofen vergessen
Ursache für den Brand war ein am Vortag im Backofen vergessenes Blech mit Gebäck, wobei der Ofen in Betrieb und auf 80 Grad aufgeheizt war. Zum Glück wurde aber niemand verletzt.
Neben den 30 Einsatzkräften der Freiwilligen Feuerwehren Alberschwende und Andelsbuch wurde ein Rettungswagen sowie eine Streife der Bundespolizei zum Vorfallsort gerufen.
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