Alle tuscheln über Queen Camillas neue Augenbrauen

Bei der glanzvollen Staatsgala auf Windsor Castle stahl Queen Camilla nicht nur mit Diamanten und Tiara die Show – sondern mit einem Detail, über das derzeit die gesamte High‑Society tuschelt: ihre Augenbrauen.
Während König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate gemeinsam mit Nigerias Präsident Bola Ahmed Tinubu und First Lady Oluremi Tinubu das Staatsbankett eröffneten, richteten sich die Blicke vieler Gäste weniger auf die funkelnden Juwelen der Königin – sondern auf ihr sichtbar verändertes Gesicht.
Glamour pur – aber alle reden über die Brauen
Camilla erschien in der berühmten Belgian Sapphire Tiara aus dem Nachlass von Queen Elizabeth, kombiniert mit einer cremefarbenen, bestickten Robe von Fiona Clare. Doch trotz all des königlichen Glanzes war es ein Beauty‑Detail, das die Schlagzeilen dominierte: Queen Camilla hat ihre Augenbrauen professionell „aufrüsten“ lassen.
Der geheime Beauty‑Hack der Royals
Die 78‑Jährige gönnte sich angeblich vor einigen Monaten die exklusive „Couture Brow“-Behandlung von Suzanne Martin – einer der gefragtesten Semi‑Permanent‑Make‑up‑Expertinnen Londons, die in der Branche nur als „Eyebrow Queen“ bekannt ist.
Martins Technik ist nichts für Ungeduldige. Jedes einzelne Härchen wird mit einem Tattoo‑Pen fein auf die Haut gezeichnet. Die Farbe wird individuell angemischt, damit sie exakt zum Haarton passt. Das Ergebnis wirkt deutlich natürlicher als Microblading
Günstig ist das nicht gerade. Zwei Sitzungen à 90 Minuten kosten rund 1.870 Dollar Ein Auffrischungstermin nach 8-10 Monaten schlägt mit 1.070 Dollar zu Buche
Die Behandlung gilt unter Prominenten als Geheimwaffe für ein frischeres, jugendlicheres Aussehen – ohne Skalpell, ohne Botox, aber mit maximalem Effekt.
Warum alle über Camillas neue Brauen sprechen
Bei der Gala war der Effekt unübersehbar: Die Brauen wirkten voller, definierter und deutlich jugendlicher, was Camillas Gesicht insgesamt weicher und wacher erscheinen ließ. Kein Wunder also, dass Beauty‑Insider und Royal‑Fans gleichermaßen spekulieren, ob die Königin damit einen neuen Trend im Königshaus setzt.
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