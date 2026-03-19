Alle tuscheln über Queen Camillas neue Augenbrauen

Warum alle über Camillas neue Brauen sprechen

Bei der Gala war der Effekt unübersehbar: Die Brauen wirkten voller, definierter und deutlich jugendlicher, was Camillas Gesicht insgesamt weicher und wacher erscheinen ließ. Kein Wunder also, dass Beauty‑Insider und Royal‑Fans gleichermaßen spekulieren, ob die Königin damit einen neuen Trend im Königshaus setzt.