Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Royal Brow Lift“

Alle tuscheln über Queen Camillas neue Augenbrauen

Royals
19.03.2026 08:38
Königin Camilla und König Charles III. beim Staatsbankett für den nigerianische Präsident Bola ...
Königin Camilla und König Charles III. beim Staatsbankett für den nigerianische Präsident Bola Tinubu (ganz rechts) in der St. George’s Hall in Windsor Castle(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Von Pamela Fidler-Stolz

Bei der glanzvollen Staatsgala auf Windsor Castle stahl Queen Camilla nicht nur mit Diamanten und Tiara die Show – sondern mit einem Detail, über das derzeit die gesamte High‑Society tuschelt: ihre Augenbrauen.

0 Kommentare

Während König Charles, Prinz William und Prinzessin Kate gemeinsam mit Nigerias Präsident Bola Ahmed Tinubu und First Lady Oluremi Tinubu das Staatsbankett eröffneten, richteten sich die Blicke vieler Gäste weniger auf die funkelnden Juwelen der Königin – sondern auf ihr sichtbar verändertes Gesicht.

Prinzessin Anne (r.) und ihr Gatte Sir Timothy Laurence (l.) warten auf Prinzessin Kate und ...
Prinzessin Anne (r.) und ihr Gatte Sir Timothy Laurence (l.) warten auf Prinzessin Kate und Prinz William(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)
Das britische Königspaar posiert mit Nigerias Präsident Bola Ahmed Tinubu und First Lady Oluremi ...
Das britische Königspaar posiert mit Nigerias Präsident Bola Ahmed Tinubu und First Lady Oluremi Tinubu(Bild: AFP/HENRY NICHOLLS)

Glamour pur – aber alle reden über die Brauen
Camilla erschien in der berühmten Belgian Sapphire Tiara aus dem Nachlass von Queen Elizabeth, kombiniert mit einer cremefarbenen, bestickten Robe von Fiona Clare. Doch trotz all des königlichen Glanzes war es ein Beauty‑Detail, das die Schlagzeilen dominierte: Queen Camilla hat ihre Augenbrauen professionell „aufrüsten“ lassen.

Camilla bei einer Kutschfahrt durch Windsor mit der nigerianischen First Lady
Camilla bei einer Kutschfahrt durch Windsor mit der nigerianischen First Lady(Bild: AFP/ALBERTO PEZZALI)

Der geheime Beauty‑Hack der Royals
Die 78‑Jährige gönnte sich angeblich vor einigen Monaten die exklusive „Couture Brow“-Behandlung von Suzanne Martin – einer der gefragtesten Semi‑Permanent‑Make‑up‑Expertinnen Londons, die in der Branche nur als „Eyebrow Queen“ bekannt ist.

Martins Technik ist nichts für Ungeduldige. Jedes einzelne Härchen wird mit einem Tattoo‑Pen fein auf die Haut gezeichnet. Die Farbe wird individuell angemischt, damit sie exakt zum Haarton passt. Das Ergebnis wirkt deutlich natürlicher als Microblading

Günstig ist das nicht gerade. Zwei Sitzungen à 90 Minuten kosten rund 1.870 Dollar Ein Auffrischungstermin nach 8-10 Monaten schlägt mit 1.070 Dollar zu Buche

Lesen Sie auch:
Königin Camilla  und Gisèle Pelicot
„Sprachlos gemacht“
Königin Camilla traf Gisèle Pelicot zu Gespräch
24.02.2026
„The Show must go on“
Nach Andrew-Schock: Camilla lächelt tapfer!
19.02.2026

Die Behandlung gilt unter Prominenten als Geheimwaffe für ein frischeres, jugendlicheres Aussehen – ohne Skalpell, ohne Botox, aber mit maximalem Effekt.

Camilla setzt auf ausdrucksstarke Brauen als Verjüngungseffekt – hier beim ...
Camilla setzt auf ausdrucksstarke Brauen als Verjüngungseffekt – hier beim Commonwealth-Gottesdienst in der Westminster Abbey in London(Bild: EPA/ANDY RAIN)

Warum alle über Camillas neue Brauen sprechen
Bei der Gala war der Effekt unübersehbar: Die Brauen wirkten voller, definierter und deutlich jugendlicher, was Camillas Gesicht insgesamt weicher und wacher erscheinen ließ. Kein Wunder also, dass Beauty‑Insider und Royal‑Fans gleichermaßen spekulieren, ob die Königin damit einen neuen Trend im Königshaus setzt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
19.03.2026 08:38
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Windsor CastlePrinz William
Nigeria
Diamanten
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Überraschungs-Look bei Staatsbesuch: Kate zeigt sich im Korsett-Dress – und wählt bewusst eine ...
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Wintereinbruch begräbt Alpendorf unter Schnee
212.126 mal gelesen
Der Winter hat das italienische Dorf Macugnaga wieder voll im Griff.
Wien
Unter Betonmassen begraben: Vier Arbeiter tot!
167.612 mal gelesen
Adabei Österreich
„Habe ihr Kokain auf die Lippen geschmiert“
153.356 mal gelesen
In einem Video auf Instagram wehrt sich Christopher Seiler gegen die bisherige Darstellung der ...
Innenpolitik
Spritpreisbremse: Das ändert sich für Autofahrer
2420 mal kommentiert
SPÖ und ÖVP haben doch noch zu einem Kompromiss gefunden.
Innenpolitik
Gesundheitskasse steht kurz vor dem Finanzkollaps
1770 mal kommentiert
In den Jahresberichten der ÖGK zeigt sich, dass die Rücklagen der Gesundheitskasse aufgebraucht ...
Innenpolitik
Regierung einigt sich auf Spritpreisbremse
1190 mal kommentiert
Preise sollen um zehn Cent pro Liter sinken.
Mehr Royals
„Royal Brow Lift“
Alle tuscheln über Queen Camillas neue Augenbrauen
„Instagram‑Husband“
Frederik & Mary: Süßer Schock-Moment auf hoher See
Zweite Flitterwochen
König Frederik rührt Mary in Australien zu Tränen
Überraschender Look
Prinzessin Kate zeigt sich in einem Korsett-Dress
Prozess geht zu Ende
Marius: Staatsanwalt fordert sieben Jahre Haft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf