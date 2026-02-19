Nach Andrew-Schock: Camilla lächelt tapfer!

Zuvor hatte der König mitteilen lassen, er habe die Festnahme seines jüngeren Bruders „mit größter Besorgnis“ zur Kenntnis genommen. „Lassen Sie mich klarstellen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen“, teilte der König in einer schriftlichen Stellungnahme mit. „Was nun folgt, ist ein umfassendes, faires und ordnungsgemäßes Verfahren, in dem diese Angelegenheit in angemessener Weise und durch die zuständigen Behörden untersucht wird.“