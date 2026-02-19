Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„The Show must go on“

Nach Andrew-Schock: Camilla lächelt tapfer!

Royals
19.02.2026 15:56
Königin Camilla absolvierte nach der Festnahme ihres Schwagers Andrew einen Termin in London. ...
Königin Camilla absolvierte nach der Festnahme ihres Schwagers Andrew einen Termin in London. Fragen blockte sie ab, lächelte aber tapfer.(Bild: AP/Stefan Rousseau)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nur Stunden nach der Hammer-Nachricht um Andrew Mountbatten-Windsor zeigt sie Haltung: Camilla absolvierte am Nachmittag einen öffentlichen Termin in London – freundlich, professionell, gefasst.

0 Kommentare

Am Vormittag wurde bekannt, dass Andrew auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk festgenommen wurde. Der Verdacht: „misconduct in public office“, also mögliches Fehlverhalten im Amt.

Während Ermittler mit mehreren zivilen Fahrzeugen anrückten, um den Ex-Royal zu befragen, erschien Camilla wie geplant in der Sinfonia Smith Square in Westminster. Dort traf sie Musiker, ließ sich durch den Konzertsaal führen und verfolgte Darbietungen des Orchesters. Beobachter berichten von einer gut gelaunten Queen – ein klares Signal: Die Krone funktioniert weiter, trotz Familienbeben!

Dann gab es jedoch doch noch einen brisanten Moment: Beim Verlassen des Konzerts wurde Camilla vor laufenden Kameras gefragt: „Sind Sie besorgt über Andrews Verhaftung, Eure Majestät?“ Die Queen winkte – schwieg jedoch. Keine Antwort auf die Frage, die ganz Großbritannien bewegt.

Queen Camilla in der Sinfonia Smith Square
Queen Camilla in der Sinfonia Smith Square(Bild: AP/Stefan Rousseau)

Charles macht weiter – keine Termin-Absagen
Auch Charles III. setzt auf Normalität. Der Monarch hielt wie vorgesehen seine Botschafter-Audienzen im St. James’s Palace ab. Kein Rückzug, kein öffentliches Statement vor Ort – stattdessen Pflichtprogramm im Thronsaal. Bei einem Termin später in London ignorierte er wie Camilla Fragen nach seinem Bruder. 

Zuvor hatte der König mitteilen lassen, er habe die Festnahme seines jüngeren Bruders „mit größter Besorgnis“ zur Kenntnis genommen. „Lassen Sie mich klarstellen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen“, teilte der König in einer schriftlichen Stellungnahme mit. „Was nun folgt, ist ein umfassendes, faires und ordnungsgemäßes Verfahren, in dem diese Angelegenheit in angemessener Weise und durch die zuständigen Behörden untersucht wird.“

Die Polizei habe die „uneingeschränkte und vorbehaltlose Unterstützung und Zusammenarbeit“, machte Charles klar und betonte: „Während dieses Verfahren andauert, wäre es nicht richtig, wenn ich mich weiter zu dieser Angelegenheit äußern würde.“ Die königliche Familie werde weiter ihre Pflichten erfüllen.

Lesen Sie auch:
Nach der Festnahme von Andrew Mountbatten-Windsor hat nun auch König Charles ein Statement ...
Erstes Statement
König Charles reagiert auf Festnahme von Andrew
19.02.2026
Plant schon Umzug
Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson ist untergetaucht
19.02.2026
Amtsmissbrauch
Bei Anklage droht Andrew lebenslange Haftstrafe!
19.02.2026

Während gegen Andrew ermittelt wird, demonstriert die Spitze der Royals Geschlossenheit und Disziplin. Hinter Palastmauern dürfte die Lage angespannt sein – nach außen zeigen Charles und Camilla demonstrativ Fassung.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Royals
19.02.2026 15:56
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Unerlaubt am Catwalk
Wiener Designer schleicht sich bei Plein-Show ein
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
150.705 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung in Groß Gerungs (NÖ) aufgefunden, ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
135.069 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
114.812 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1671 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1266 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
802 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Royals
Amtsmissbrauch
Bei Anklage droht Andrew lebenslange Haftstrafe!
„The Show must go on“
Nach Andrew-Schock: Camilla lächelt tapfer!
Plant schon Umzug
Andrews Ex-Frau Sarah Ferguson ist untergetaucht
„War nie ein Prinz“
Familie von Giuffre begrüßt Andrews Festnahme
Royal-Beben!
Ex-Prinz Andrew am 66. Geburtstag festgenommen!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf