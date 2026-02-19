Nach Andrew-Schock: Camilla lächelt tapfer!

Nur Stunden nach der Hammer-Nachricht um Andrew Mountbatten-Windsor zeigt sie Haltung: Camilla absolvierte am Nachmittag einen öffentlichen Termin in London – freundlich, professionell, gefasst.
Am Vormittag wurde bekannt, dass Andrew auf dem Sandringham-Anwesen in Norfolk festgenommen wurde. Der Verdacht: „misconduct in public office“, also mögliches Fehlverhalten im Amt.
Während Ermittler mit mehreren zivilen Fahrzeugen anrückten, um den Ex-Royal zu befragen, erschien Camilla wie geplant in der Sinfonia Smith Square in Westminster. Dort traf sie Musiker, ließ sich durch den Konzertsaal führen und verfolgte Darbietungen des Orchesters. Beobachter berichten von einer gut gelaunten Queen – ein klares Signal: Die Krone funktioniert weiter, trotz Familienbeben!
Dann gab es jedoch doch noch einen brisanten Moment: Beim Verlassen des Konzerts wurde Camilla vor laufenden Kameras gefragt: „Sind Sie besorgt über Andrews Verhaftung, Eure Majestät?“ Die Queen winkte – schwieg jedoch. Keine Antwort auf die Frage, die ganz Großbritannien bewegt.
Charles macht weiter – keine Termin-Absagen
Auch Charles III. setzt auf Normalität. Der Monarch hielt wie vorgesehen seine Botschafter-Audienzen im St. James’s Palace ab. Kein Rückzug, kein öffentliches Statement vor Ort – stattdessen Pflichtprogramm im Thronsaal. Bei einem Termin später in London ignorierte er wie Camilla Fragen nach seinem Bruder.
Zuvor hatte der König mitteilen lassen, er habe die Festnahme seines jüngeren Bruders „mit größter Besorgnis“ zur Kenntnis genommen. „Lassen Sie mich klarstellen: Das Gesetz muss seinen Lauf nehmen“, teilte der König in einer schriftlichen Stellungnahme mit. „Was nun folgt, ist ein umfassendes, faires und ordnungsgemäßes Verfahren, in dem diese Angelegenheit in angemessener Weise und durch die zuständigen Behörden untersucht wird.“
Die Polizei habe die „uneingeschränkte und vorbehaltlose Unterstützung und Zusammenarbeit“, machte Charles klar und betonte: „Während dieses Verfahren andauert, wäre es nicht richtig, wenn ich mich weiter zu dieser Angelegenheit äußern würde.“ Die königliche Familie werde weiter ihre Pflichten erfüllen.
Während gegen Andrew ermittelt wird, demonstriert die Spitze der Royals Geschlossenheit und Disziplin. Hinter Palastmauern dürfte die Lage angespannt sein – nach außen zeigen Charles und Camilla demonstrativ Fassung.
