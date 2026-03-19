Why Hafenecker’s Son Became a “Ghost Student”

The “Krone” report caused quite a stir: FPÖ Secretary-General Christian Hafenecker, his wife, and their 17-year-old son Bernhard had received warning letters from the political coordination office “AusBildung bis 18.” Although the teenager is a “model student” in terms of grades and attends the third grade of an HTL in the Lower Austrian capital of St. Pölten, the administrative apparatus considers him a “ghost student.”