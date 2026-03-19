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A Bizarre Backstory

Why Hafenecker’s Son Became a “Ghost Student”

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19.03.2026 07:00
FPÖ General Secretary Christian Hafenecker and his son received this threat of punishment for ...
FPÖ General Secretary Christian Hafenecker and his son received this threat of punishment for allegedly lacking formal education—even though the 17-year-old attends this technical college in St. Pölten.(Bild: Krone KREATIV/Hans Klaus Techt/APA/picturedesk.com, zVg. (2))
Porträt von Christoph Budin
Von Christoph Budin

The fact that FPÖ Secretary General Christian Hafenecker and his son Bernhard—of all people, both “model students” at a technical high school—received warning letters for allegedly lacking the required education has caused quite a stir. But how is it possible that the 17-year-old failed to meet the authorities’ standards? Krone+ can reveal the bizarre secret.

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The “Krone” report caused quite a stir: FPÖ Secretary-General Christian Hafenecker, his wife, and their 17-year-old son Bernhard had received warning letters from the political coordination office “AusBildung bis 18.” Although the teenager is a “model student” in terms of grades and attends the third grade of an HTL in the Lower Austrian capital of St. Pölten, the administrative apparatus considers him a “ghost student.”

Surprise in the investigation of the chain of errors
But how is it possible that the teenager, who is in a class at a vocational high school of all places, is effectively considered to have failed by the authorities? The “Krone” can solve the mystery. The background is indeed curious.

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