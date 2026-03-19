A Bizarre Backstory
Why Hafenecker’s Son Became a “Ghost Student”
The fact that FPÖ Secretary General Christian Hafenecker and his son Bernhard—of all people, both “model students” at a technical high school—received warning letters for allegedly lacking the required education has caused quite a stir. But how is it possible that the 17-year-old failed to meet the authorities’ standards? Krone+ can reveal the bizarre secret.
The “Krone” report caused quite a stir: FPÖ Secretary-General Christian Hafenecker, his wife, and their 17-year-old son Bernhard had received warning letters from the political coordination office “AusBildung bis 18.” Although the teenager is a “model student” in terms of grades and attends the third grade of an HTL in the Lower Austrian capital of St. Pölten, the administrative apparatus considers him a “ghost student.”
Surprise in the investigation of the chain of errors
But how is it possible that the teenager, who is in a class at a vocational high school of all places, is effectively considered to have failed by the authorities? The “Krone” can solve the mystery. The background is indeed curious.
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