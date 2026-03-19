Lenker zeigte Polizisten Führerschein des Bruders

Hätte er nicht während der Fahrt am Handy telefoniert, wären Polizisten vermutlich gar nicht auf ihn aufmerksam geworden. Doch so wurde ein 34-jähriger Syrer in Wels einer Kontrolle unterzogen. Bei ihm wurden Symptome einer Suchtmittelbeeinträchtigung erkannt, außerdem konnte er weder einen Zulassungsschein noch einen gültigen Führerschein vorzeigen.
Polizisten fiel am Mittwoch gegen 17 Uhr in Wels ein 34-jähriger Autofahrer entlang der Römerstraße auf, der mit seinem Mobiltelefon hantierte. Der Mann wurde gestoppt. Dabei konnte der Syrer, der in Wels lebt, weder einen Zulassungsschein noch einen physischen Führerschein vorlegen. Er zeigte daraufhin ein Foto eines Führerscheins vor. Dabei handelte es sich allerdings um den Führerschein seines Bruders.
Drogenbeeinträchtigung
Einen Alkotest verweigerte der Mann genauso wie eine klinische Untersuchung. Die Polizisten hatten bei ihm Symptome einer möglichen Suchtmittelbeeinträchtigung festgestellt. Dem Syrer wurde die Weiterfahrt untersagt, er wird nun angezeigt.
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