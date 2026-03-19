Lenker zeigte Polizisten Führerschein des Bruders

Polizisten fiel am Mittwoch gegen 17 Uhr in Wels ein 34-jähriger Autofahrer entlang der Römerstraße auf, der mit seinem Mobiltelefon hantierte. Der Mann wurde gestoppt. Dabei konnte der Syrer, der in Wels lebt, weder einen Zulassungsschein noch einen physischen Führerschein vorlegen. Er zeigte daraufhin ein Foto eines Führerscheins vor. Dabei handelte es sich allerdings um den Führerschein seines Bruders.