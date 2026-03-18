Kuscheln miteinander
Verstoßenes Affenbaby „Punch“ hat eine „Freundin“
Das Affenbaby „Punch“ hatte einen schweren Start ins Leben: Er wurde von seiner Mutter verstoßen. Für Trost sorgte ein oranger Plüschaffe – sein treuer Begleiter in einsamen Stunden. Diese Zeiten sind aber zum Glück vorbei. „Punch“ hat jetzt sogar eine „Freundin“ gefunden.
Die Bilder des kleinen Makaken „Punch“ mit seinem Stoffaffen gingen um die Welt und berührten Millionen von Menschen. Die Zuwendung, die ihm seine Mutter nicht geben konnte, holte er sich von dem Plüschtier. Nach und nach wurde „Punch“ aber immer selbstständiger und brauchte sein Kuscheltier fast nicht mehr. „Punch“ ist inzwischen sehr gut in die Gruppe im Ichikawa City Zoo in Japan integriert und wirkt sogar „verliebt“.
Mehrere Videos und Bilder zeigen „Punch“ mit einer Affendame, die „Momo-chan“ heißen soll. Die beiden Affen spielen nicht nur miteinander, sondern tauschen auch Zärtlichkeiten aus. Auf einigen Bildern „küssen“ sich „Punch“ und „Momo-chan“ sogar.
Die beiden Makaken „küssen“ sich:
Die Fans freuen sich in den sozialen Medien mit den beiden Affen. „Herzerwärmend“, schreibt jemand. Ein anderer Nutzer merkt an, dass das Fell von „Momo-chan“ einen orangen Unterton hat – genau wie der plüschige Begleiter von „Punch“.
Für Menschen sehen die Videos so aus, als ob sich der im Juli 2025 geborene „Punch“ verliebt hätte. Experten sehen das differenzierter, Makaken im Alter von „Punch“ sind in der Regel noch nicht geschlechtsreif. Die Affen sind auch nicht für längere romantische Beziehungen bekannt. Während der Paarungszeit wechseln die Makaken ihre Geschlechtspartner regelmäßig, wie der Sender zdfheute berichtet. Die Paare bleiben in der Regel auch nur wenige Stunden bis mehrere Wochen zusammen.
Allerdings kuscheln Makaken auch mit Familienmitgliedern – vielleicht ist „Momo-chan“ also auch wie eine Schwester für „Punch“. Egal, ob romantische Beziehung oder nicht: Es ist schön, dass der kleine Makake Anschluss gefunden hat!
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