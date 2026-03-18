Verstoßenes Affenbaby „Punch“ hat eine „Freundin“

Die Bilder des kleinen Makaken „Punch“ mit seinem Stoffaffen gingen um die Welt und berührten Millionen von Menschen. Die Zuwendung, die ihm seine Mutter nicht geben konnte, holte er sich von dem Plüschtier. Nach und nach wurde „Punch“ aber immer selbstständiger und brauchte sein Kuscheltier fast nicht mehr. „Punch“ ist inzwischen sehr gut in die Gruppe im Ichikawa City Zoo in Japan integriert und wirkt sogar „verliebt“.