Kärntens Landeshauptmann und Sportreferent Peter Kaiser hielt am Mittwoch in Klagenfurt die Tagung mit den Sportreferenten aller Bundesländer ab. Da kamen auch der steirische Landeschef Mario Kunasek und Sport-Austria-Chef Hans Niessl, der 19 Jahre Landeshauptmann im Burgenland war, ins Seeparkhotel.
Zuvor besichtigte Kaiser mit Sportstaatssekretärin Michaela Schmidt die Baustelle des Hallenbads und die Stadthalle Villach, die um eine Eishalle erweitert wird und wo das erste Damen-Bundesleistungszentrum entstehen soll.
Auch das Olympiazentrum Klagenfurt stand auf der Besuchsliste. Elina Stary und Thomas Grochar, die gerade Medaillen bei den Paralympischen Winterspielen geholt haben, werden dort betreut.
Es geht um die Finanzierung der Sportevents in Österreich, der Bund steigt oft als zahlender Partner aus. In Linz findet seit 35 Jahren die größte Frauenveranstaltung Österreichs statt, „wir brauchen den Bund“, sagen die Veranstalter. Zahlreiche Weltmeisterschaften oder Tennisturniere sind nun ohne große Hilfe der Öffentlichkeit zu finanzieren.
„Krankheiten und Folgekosten vermeiden“
„Moderne Sportinfrastruktur ist ein zentraler Schlüssel für eine gesunde Gesellschaft. Sie ermöglicht es uns, Kinder, Jugendliche und Erwachsene für Bewegung zu begeistern und damit langfristig Krankheiten und hohe Folgekosten zu vermeiden. Gleichzeitig schaffen wir damit die Basis, damit Kärntner Athleten Spitzenleistungen erbringen können“, betont Kaiser.
„Auch die tägliche Bewegungseinheit ist wichtig“, sagt Niessl. „Die digitale Fertigstellung aller Sportanlagen erfolgt“, so Kunasek.
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