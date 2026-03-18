Sport als „Schlüssel für gesunde Gesellschaft“

Es geht um die Finanzierung der Sportevents in Österreich, der Bund steigt oft als zahlender Partner aus. In Linz findet seit 35 Jahren die größte Frauenveranstaltung Österreichs statt, „wir brauchen den Bund“, sagen die Veranstalter. Zahlreiche Weltmeisterschaften oder Tennisturniere sind nun ohne große Hilfe der Öffentlichkeit zu finanzieren.