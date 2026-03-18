„Mumienhände“ auf A2: Jetzt droht die Rechnung

Mit Hammer von Fahrbahn gestemmt

Auch die Blockade auf der Süd-Autobahn (A2) in Traiskirchen, Wiener Neudorf und Vösendorf ein Tag zuvor war vor Gericht Thema. Sieben weiteren früheren Mitgliedern der Bewegung wirft die Staatsanwaltschaft Beitragstäterschaft vor. Sie sollen jene Protestierende mit „Mumienhänden“ durch ihre Teilnahme bei den Blockaden, jedoch ohne berüchtigte Mischung aus Sand und Superkleber, bestärkt haben. Die Aktivisten mit „Mumienhänden“ hatten damals mit schwerem Gerät sowie Hammer und Meißel von der Fahrbahn gestemmt werden müssen.