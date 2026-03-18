„Mumienhände“ auf A2: Jetzt droht die Rechnung

Im Mammutprozess müssen sich am Mittwoch zwölf weitere Mitglieder der mittlerweile aufgelösten Klimabewegung „Letzte Generation“ am Wiener Landl verantworten. Es geht um schwere Sachbeschädigung nach spektakulären Blockaden auf der A2 sowie einer Klebe-Aktion vor dem Parlament. Es drohen womöglich saftige Geldstrafen.
Mit einer Mischung aus Quarzsand und Superkleber hatte sich einer der zwölf Angeklagten am 20. November 2023 auf dem Karl-Renner-Ring in Wien vor dem Parlament auf der Straße festgeklebt. Ein erhebliches Verkehrschaos war die Folge, die Berufsfeuerwehr wurde alarmiert und musste den Aktivisten folglich von der Fahrbahn stemmen.
Horrende Kosten für Stadt und Feuerwehr
Für die Stadt Wien entstanden durch die Protestaktion horrende Kosten in Höhe von 5950 Euro – auch die Feuerwehr musste rund 1000 Euro hinblättern. Vier weiteren Mitgliedern wirft die Staatsanwaltschaft Beitragstäterschaft durch Ankleben mit Superklebern bzw. Teilnahme an der Verkehrsblockade vor.
Mit Hammer von Fahrbahn gestemmt
Auch die Blockade auf der Süd-Autobahn (A2) in Traiskirchen, Wiener Neudorf und Vösendorf ein Tag zuvor war vor Gericht Thema. Sieben weiteren früheren Mitgliedern der Bewegung wirft die Staatsanwaltschaft Beitragstäterschaft vor. Sie sollen jene Protestierende mit „Mumienhänden“ durch ihre Teilnahme bei den Blockaden, jedoch ohne berüchtigte Mischung aus Sand und Superkleber, bestärkt haben. Die Aktivisten mit „Mumienhänden“ hatten damals mit schwerem Gerät sowie Hammer und Meißel von der Fahrbahn gestemmt werden müssen.
Bislang zehn Geldstrafen verhängt
Der Prozess ist Teil des Großverfahrens gegen insgesamt 47 frühere Aktivistinnen und Aktivisten der Klimaschutzbewegung. Insgesamt wurden bei den bisherigen Verhandlungstagen bisher zehn Personen zu Geldstrafen verurteilt. Zudem wurden bisher sechs Fälle diversionell erledigt. Der nächste Verhandlungstag findet am 26. März statt.
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