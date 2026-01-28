Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Prozessauftakt

Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht

Österreich
28.01.2026 08:20
Porträt von krone.at
Von krone.at

Jetzt wird es ernst, für die früheren Mitglieder der aufgelösten Bewegung „Letzte Generation“: Am Wiener Straflandesgericht startet am 20. Februar der erste Prozess im Mega-Verfahren gegen insgesamt 47 Beschuldigte. Zum Auftakt müssen sich mindestens sechs ehemalige Aktivisten vor einer Richterin verantworten – es trifft vorerst die „kleineren Fische“.

0 Kommentare

Die Staatsanwaltschaft wirft den Klimaklebern vor allem Sachbeschädigung und schwere Sachbeschädigung vor. In einem besonders brisanten Fall geht es sogar um versuchte vorsätzliche Gemeingefährdung. Die Angeklagten zeigen sich dennoch kämpferisch: „Eine Vielzahl der engagierten Menschen wird strafrechtliche Verantwortung übernehmen, weil man sich gesellschaftliche und politische Verantwortung vergebens wünschte“, erklärte Rechtsanwalt Paul Kessler.

Gleichzeitig schießt man weiter gegen Politik und Wirtschaft: Wann der Rechtsstaat endlich gegen die kriminellen Machenschaften der Fossil-Lobby vorgehe, ließ die frühere Protestgruppe wissen.

Zitat Icon

Eine Vielzahl der engagierten Menschen wird strafrechtliche Verantwortung übernehmen.

Rechtsanwalt Paul Kessler

Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär Sachbeschädigung und schwere Sachbeschädigung.(Bild: krone.tv)

Platzmangel im Justizpalast
Auch organisatorisch wird das Mammutverfahren zur Herausforderung: Weil der Große Schwurgerichtssaal wegen Umbauarbeiten gesperrt ist, herrscht im Wiener Justizpalast akuter Platzmangel. Das Verfahren wird daher stückweise abgehandelt – immer mehrere Beschuldigte auf einmal. Fix eingeplant sind weitere Prozesstage am 4. und 18. März, ob noch zusätzliche Termine folgen, ist offen. Mehr als 20 Zeugen und fünf Verteidiger sollen gehört werden.

„Mumienhände“ und Verkehrschaos
Die Ermittlungen laufen bereits seit 2023 und wurden nach einer Serie Verkehrsblockaden im November publik. Aus Protest gegen die Klimapolitik der damaligen türkis-grünen Regierung hatten sich Aktivisten mit einer Sand-Superkleber-Mischung – den berüchtigten „Mumienhänden“ – auf dem Wiener Ring und sogar auf der Südautobahn (A2) festgeklebt. Die Feuerwehr musste mehrere Demonstranten mühsam von der Straße schremmen.

Lesen Sie auch:
Aktion knapp vereitelt
War am Weg zum Kanzler-Flugzeug: Windl verhaftet
22.01.2026

Die Staatsanwaltschaft sprach damals von „einem neuen Level der Proteste“ und ermittelte wegen schwerer Sachbeschädigung an kritischer Infrastruktur. Auch der Verdacht der kriminellen Vereinigung stand im Raum – dieser Vorwurf ist mittlerweile jedoch vom Tisch. Die harte Linie der Justiz hatte damals für heftige Debatten gesorgt, mehrere NGOs stellten sich schützend vor die Aktivisten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ähnliche Themen
Wien
Staatsanwaltschaft
StraflandesgerichtKlimaaktivistenSachbeschädigungWirtschaftProtest
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Vorgeworfen wird den Klimaschützerinnen und Klimaschützern von der Staatsanwaltschaft primär ...
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Hollywood-Glamour für den Opernball: Schauspielerin Sharon Stone wird antanzen.
Schaumrolle sei Dank:
Hollywood-Ikone als Stargast beim Wiener Opernball
„Es ist die Hölle“
Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“
E-Autos am Vormarsch
Hanke: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“
Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
236.954 mal gelesen
Salzburg
Frostiges Klima im Bad lässt Gäste frieren
144.542 mal gelesen
Im Auqa Salza soll es viel zu kalt sein.
Ski Alpin
Kristoffersen: „Kann leider nichts mehr sagen“
137.957 mal gelesen
Henrik Kristoffersen spielte im ORF-Interview auf den Konflik mit Markus Waldner an.
Mehr Österreich
Hoher Blutzoll
Dramen auf Autobahn: Tod lauert auf Transitroute!
Zirkus um Kassenkredit
SPÖ-Politiker zahlen Gehalt an ÖVP-Ortschef zurück
Tragödie im Ländle
Junger Snowboarder stirbt zehn Tage nach Sturz
Prozessauftakt
Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht
Krone Plus Logo
Aus Garage gestohlen
Auto weg: Warum die Versicherung jetzt nicht hilft
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf