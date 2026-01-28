Dutzende Klimaaktivisten bald in Wien vor Gericht

Platzmangel im Justizpalast

Auch organisatorisch wird das Mammutverfahren zur Herausforderung: Weil der Große Schwurgerichtssaal wegen Umbauarbeiten gesperrt ist, herrscht im Wiener Justizpalast akuter Platzmangel. Das Verfahren wird daher stückweise abgehandelt – immer mehrere Beschuldigte auf einmal. Fix eingeplant sind weitere Prozesstage am 4. und 18. März, ob noch zusätzliche Termine folgen, ist offen. Mehr als 20 Zeugen und fünf Verteidiger sollen gehört werden.