Badnerin wartet seit fünf Jahren auf Kabane

Eine Badnerin wartet seit fünf Jahren vergeblich auf eine der beliebten Badehütte im Thermalstrandbad der Kurstadt. Sie fühlt sich ungerecht behandelt, weil sie immer wieder von Personen hört, die „einfach so“ in viel kürzerer Zeit eine Kabane bekommen. Und sie äußert einen Verdacht: „Freunderlwirtschaft“ im Strandbad!
Noch 42 Tage – dann heißt es wieder: „Eintauchen in Lebenslust“. Verspricht zumindest die Webseite des Thermalstrandbades Baden mit Blick auf die kommende Badesaison. Für viele ist das ein Versprechen von unbeschwerten Sommertagen. Doch für Manuela P. (Name von der Redaktion geändert) klingt dieser Satz inzwischen fast bitter.
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