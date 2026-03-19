Badnerin wartet seit fünf Jahren auf Kabane

Noch 42 Tage – dann heißt es wieder: „Eintauchen in Lebenslust“. Verspricht zumindest die Webseite des Thermalstrandbades Baden mit Blick auf die kommende Badesaison. Für viele ist das ein Versprechen von unbeschwerten Sommertagen. Doch für Manuela P. (Name von der Redaktion geändert) klingt dieser Satz inzwischen fast bitter.