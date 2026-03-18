US-Komiker Kevin Hart hasst seine neue Wachsfigur!

„What the fuck… was habe ich denn diesen Leuten bloß getan?“ Eigentlich fühlen sich Promis geschmeichelt, wenn Wachsfiguren von ihnen in Museen à la Madam Tussaud auftauchen. Doch Kevin Hart fand das Ebenbild von ihm im Hollywood Wax Museum von Pigeon Forge (US-Bundesstaat Tennessee) eine einzige Katastrophe.
Der Wachs-Hart trägt eine dicke Goldkette und eine Lederjacke, seine Arme sind weit ausgestreckt. Das Gesicht erinnert nur mit viel Fantasie an den Schauspieler.
„Das kann nicht Kevin Hart sein“
Das sieht der 46-Jährige genauso. Er filmte den Wachs-Kevin und stellte den Clip mit der Überschrift „Ich weiß, das kann nicht Kevin Hart sein“ auf seinen Instagram-Account.
„Angriff auf mich“
Der Komiker echauffierte sich: „Das ist ein Angriff auf mich….Wer zum Teufel ist das??? Scheinbar wollen diese Museen mich einfach nur zum Heulen bringen!“
Hart, bekannt aus Filmen „Scary Movie 3“ oder „Jumanji“, fordert deshalb eine „Neufassung“ und „dass dieser Scheiß endlich aufhört!“
„Auf Temu bestellt“
Die Fans hingegen hatten ihre wahre Freude daran, sich mit witzigen Sprüchen selbst zu übertreffen. Ein paar Kostproben: „Das kommt davon, wenn man seine eigene Wachsfigur auf Temu bestellt“, oder „Das ist Hevin Kart“ und „The Weeknd in kurz“, bis „Du hast das Jim Carrey-Facelift bekommen“.
Am lustigsten fand das Ganze Kevins guter Freund und Läster-Kumpel Dwayne „The Rock“ Johnson. Dieser kommentierte mit scheinbarem Ernst: „Es sieht PERFEKT aus. Ändere nichts daran!“
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