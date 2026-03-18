US-Komiker Kevin Hart hasst seine neue Wachsfigur!

„Auf Temu bestellt“

Die Fans hingegen hatten ihre wahre Freude daran, sich mit witzigen Sprüchen selbst zu übertreffen. Ein paar Kostproben: „Das kommt davon, wenn man seine eigene Wachsfigur auf Temu bestellt“, oder „Das ist Hevin Kart“ und „The Weeknd in kurz“, bis „Du hast das Jim Carrey-Facelift bekommen“.