Wut in Zeiten der Schamlosigkeit

„An diesem Wochenende erfuhr ich, dass ...

- Weißmann für seinen Abgang 3 Mio verlangte

- Pius Strobl eine Abfertigung von >2 Mio versprochen bekam

- eine Verdopplung des OMV-Gewinns auf 10 Mrd im Jahr 2022 kein Krisengewinn war

- Salzburg 10x höhere Zulagen für Personalvertreter zahlen muss.“

Unter dieser Meldung auf Bluesky schrieb ein ORF-Redakteur: „Schamlose Zeiten. Die Wut bleibt.“

Da rutscht etwas ganz gehörig in der Republik.

Bundespräsident, Kanzler, Vizekanzler haben dazu nichts zu sagen. Und das ist vermutlich sogar besser so.