Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Krone“-Kommentar

Wut in Zeiten der Schamlosigkeit

Kolumnen
16.03.2026 05:00
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi
Analysiert für die „Krone“: Innenpolitik-Experte Claus Pándi(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von Claus Pándi
Von Claus Pándi
0 Kommentare

Mit seiner Bemerkung, die Leute könnten zu Fuß gehen, wenn ihnen der Treibstoff zu teuer ist, brachte OMV-Chef Alfred Stern das Fass zum Überlaufen. Bei vier Millionen Euro Jahresgage könnte man vom Boss des teilstaatlichen Konzerns mehr Fingerspitzengefühl erwarten.

Aber vielleicht versteht sich Stern als Coco Chanel des Energiebusiness, für den Benzin wie ein Abendkleid ist, das ja nicht jeder haben muss.

Diese Arroganz ist eines der Symptome der Krise, mit der wir zu tun haben.

Nun sollte man in überhitzten Phasen die Finger von den sozialen Medien lassen. Schon, um sein Seelenleben zu schützen. Aber am Sonntag schaute ich bei Bluesky rein. Das ist der zivilisierte Nachfolger des von Elon Musk zerstörten Twitter. Dort auf Bluesky war von einem berufsmäßigen Beobachter eines mittelgroßen Verlags gestern folgender Text zu lesen:

„An diesem Wochenende erfuhr ich, dass ...

- Weißmann für seinen Abgang 3 Mio verlangte

- Pius Strobl eine Abfertigung von >2 Mio versprochen bekam

- eine Verdopplung des OMV-Gewinns auf 10 Mrd im Jahr 2022 kein Krisengewinn war

- Salzburg 10x höhere Zulagen für Personalvertreter zahlen muss.“

Unter dieser Meldung auf Bluesky schrieb ein ORF-Redakteur: „Schamlose Zeiten. Die Wut bleibt.“

Da rutscht etwas ganz gehörig in der Republik.

Bundespräsident, Kanzler, Vizekanzler haben dazu nichts zu sagen. Und das ist vermutlich sogar besser so.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kolumnen
16.03.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Weil mehr Frauen, Ältere und Nicht-Österreicher arbeiten, stieg die Zahl der Erwerbstätigen in ...
Herausfordernder Trend
Viel mehr Menschen arbeiten – aber immer kürzer
Untersucht wurden Staubablagerungen rund um den Steinbruch Badersdorf.
Greenpeace nahm Proben
Asbest auch auf Zäunen und Postkasten nachgewiesen
Soldaten beschossen
Ecuador: Drogen-U-Boot in Mangrovensumpf entdeckt
Skiunfälle vermeiden
Worauf Profis und Anfänger wirklich achten sollten
Straße von Hormus
US-Armee zerstört iranische Minenleger-Schiffe
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
10 Mio. Dollar Kopfgeld ++ Iran lässt Tanker durch
232.390 mal gelesen
Ein Bild von Mojtaba Khamenei
Österreich
Gewaltvorwürfe! Ermittlungen gegen Austropop-Ikone
149.265 mal gelesen
Krone Plus Logo
Nach Anzeige einer Frau wird gegen Austropop-Ikone Christopher Seiler ermittelt.
Oberösterreich
Ein Opfer tot: Mann stach in Linz auf Menschen ein
118.005 mal gelesen
Die Linzer Bismarckstraße
Wirtschaft
OMV-Chef warnt: Uns könnte der Treibstoff ausgehen
1517 mal kommentiert
OMV-Chef Alfred Stern war am Samstag zu Gast im Ö1-„Journal“.
Innenpolitik
Politstreit um Spritpreise und Pendlerpauschale
963 mal kommentiert
Die Preise an der Zapfsäule treiben die Politik um
Kolumnen
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
921 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl im letzten ORF-„Sommergespräch“ im September 2025
Mehr Kolumnen
„Krone“-Kommentar
Wut in Zeiten der Schamlosigkeit
„Krone“-Kolumne
„Opernhäuser sprengen“: Aufregung vor Oscar-Nacht
Kickl im Anmarsch
Warum sich das Nichtstun im ORF bitter rächen kann
„Krone“-Kommentar
Nicht eine Frau – sondern genau DIESE Frau
„Krone“-Kommentar
Eine Lanze für den Bundesrat
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf