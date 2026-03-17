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Chef bemerkte es

Mitarbeiter stahlen tausende Liter Diesel aus Lkw

Oberösterreich
17.03.2026 19:39
Die Männer wurden bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.
Die Männer wurden bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.(Bild: Constantin Handl)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mitarbeiter des Jahres werden diese fünf Männer wohl nicht mehr. Sie sollen nämlich 18.070 Liter Diesel aus vier Lkw ihrer Firma gestohlen haben. Den Kraftstoff verkauften sie weiter, oder verwendeten ihn selbst. Der Chef kam ihnen auf die Schliche, die Polizei überführte die fünf Männer.

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Der Firmenchef erstattete am 11. März Anzeige, dass zwei seiner Mitarbeiter, ein 63-jähriger Serbe aus dem Bezirk Linz-Land und ein 39-jähriger Serbe aus Linz zumindest seit dem laufenden Jahr, fast täglich Diesel aus deren Lkw-Tanks abzweigten. Ermittlern der Polizeiinspektionen Marchtrenk, Sattledt, Hörsching und Sierning konnten dann am 16. März gegen 6.20 Uhr an Tatorten in Marchtrenk und Hörsching die zwei Beschuldigten auf frischer Tat beim Diebstahl von Diesel aus Lkw-Tanks betreten und festgenommen werden.

Dritter Mitarbeiter aufgetaucht
Ein weiterer Mitarbeiter, ein 49-jähriger Serbe aus Linz, wollte in ebenfalls Diesel abzapfen, verließ aber aus bislang unbekannten Gründen die Örtlichkeit, ohne die Tat zu vollenden. Auf Basis von GPS- und Tankaufzeichnungen sowie Beobachtungen des Firmenchefs wird dieser beschuldigt, ebenso regelmäßig Dieseldiebstähle von insgesamt 2.540 Liter begangen zu haben. Er begab sich später freiwillig zur Polizeiinspektion Marchtrenk.

Noch mehr Täter
Bei den Ermittlungen konnten in enger Zusammenarbeit mit dem Firmenchef dann noch zwei weitere Beschuldigte ausgeforscht werden. Ein 37-jähriger Serbe aus dem Bezirk Linz-Land wurde in den Morgenstunden des 16. März  von einem Zeugen dabei beobachtet, wie auch er auf einem Stellplatz in Schiedlberg Diesel aus einem Lkw-Tank mit einem Schlauch in einen Plastikkanister im Kofferraum seines Pkw umfüllte.

Ein 42-jähriger Serbe aus Linz wird aufgrund der Recherchen des Firmenchefs ebenfalls beschuldigt, insgesamt 2640 Liter Diesel gestohlen zu haben. Die Beschuldigten zeigten sich bei ihren Einvernahmen teilweise geständig und werden auf freiem Fuß wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Diebstahls und des Diebstahls im Rahmen einer kriminellen Vereinigung bei der Staatsanwaltschaft Wels angezeigt.

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