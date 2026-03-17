Mitarbeiter stahlen tausende Liter Diesel aus Lkw

Noch mehr Täter

Bei den Ermittlungen konnten in enger Zusammenarbeit mit dem Firmenchef dann noch zwei weitere Beschuldigte ausgeforscht werden. Ein 37-jähriger Serbe aus dem Bezirk Linz-Land wurde in den Morgenstunden des 16. März von einem Zeugen dabei beobachtet, wie auch er auf einem Stellplatz in Schiedlberg Diesel aus einem Lkw-Tank mit einem Schlauch in einen Plastikkanister im Kofferraum seines Pkw umfüllte.